Grande Fratello Vip, Luca Salatino disperato prima della puntata: cosa è successo?

Luca Salatino si sfoga, sente la mancanza della sua fidanzata Soraia. Nikita Pelizon è la compagna di gioco perfetta in questo Grande Fratello Vip.

Luca Salatino ha avuto un piccolo crollo prima della puntata del Grande Fratello Vip. Le tensioni nella casa di Cinecittà non aiutano l’umore altalenante dell’ex tronista di Uomini e Donne, che si sfoga con Nikita Pelizon. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, Luca Salatino in lacrime

L’ingresso di Luca Salatino nella casa del Grande Fratello Vip è stato accolto con scetticismo dai fan del programma di Canale 5, certi che il romano sarebbe stato l’ennesimo fiasco visto che la sua esperienza televisiva è ai minimi storici, tenuta a galla semplicemente dalla sua partecipazione a Uomini e Donne. Luca, invece, ha smentito tutti diventando in breve tempo uno dei concorrenti più amati della settima edizione del Gf Vip.

A Cinecittà, Salatino ha vissuto momenti difficili quando Elenoire Ferruzzi lo ha accusato di essersi innamorato di lei, e di non provare sentimenti veri per la fidanzata Soraia Allam Ceruti, conosciuta proprio nello studio del dating show di Maria De Filippi. Il romano è invece molto legato alla giovane ex corteggiatrice e proprio per lei ha pensato più volte di lasciare il programma di Alfonso Signorini. Anche poco prima della nuova puntata, parlando con Nikita Pelizon che ha avuto un confronto con Elenoire Ferruzzi, Luca è scoppiato in lacrime e ha ammesso di sentire la mancanza di Soraia:

“Ho bisogno di lei, dell’abbraccio, di sapere come sta… Io ho sempre questo bisogno di proteggerla. Penso che è un mese che non la vedo e non la sento”.

Luca si è lasciato andare ad un pianto liberatorio, mentre Nikita l’ha consolato da brava amica: la bella influencer nutre un affetto particolare per lo chef romanze stima moltissimo Soraia. Nikita, infatti, dichiara che la ragazza ha carattere e sa sicuramente difendersi da sola, ma che è certa che lei lo pensi giorni e notte in attesa di rivederlo. Luca riuscirà a reagire o presto abbandonerà il Gf Vip?

