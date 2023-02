Grande Fratello Vip: Luca Onestini torna ad attaccare Nikita su un argomento molto delicato

Gossip TV

Luca contro Nikita che prende appunti per non dimenticarsi le cose: "Capelli blu, scrivi bene perché mi stai facendo brutte figure"

La festa di ieri sera al Gf Vip, organizzata in occasione del Carnevale, ha indubbiamente reso i gieffini (forse complice l'alcol) particolarmente su di giri scatenando liti discussioni e schieramenti di ogni sorta. Luca, oltre ad aver discusso con Matteo Diamante con il quale le provocazioni sono continue, è tornato anche ad attaccare Nikita, nonostante abbia dichiarato più volte di non considerarla.

L'ex tronista l'ha attaccata anche su argomento abbastanza delicato, la poca memoria della modella triestina a causa di un problema neurologico. Per non dimenticarsi le cose, Nikita quindi prende appunti e Luca ha ironizzato sulla cosa.

"Capelli blu, dov’è il tuo maschio alfa? - ha domandato Onestini - Ragazzi, sta scrivendo degli appunti. Nikita prende appunti perché dopo deve dire qualcosa, ma io controllerei se scrive le cose giuste. Lei non è quella spontanea? Mi raccomandi, scrivili bene perché mi stai facendo brutte figure. Sei uguale al tuo ex, vi siete trovati. Ma non era anche il possessivo e maschilista che non ti permetteva di andare con nessuno?"

Nikita ha fatto quindi presente a Luca di avere problemi di cui lui è già a conoscenza:

"Lo sai già che prendo appunti. Mi sta rivolgendo la parola… wow! Prendo appunti perché ho poca memoria. Ma io glielo dico in confessionale, non m’interessa niente… io mi segno le cose che mi colpiscono, l’ho già detto."

Matteo, chiamato in causa, è poi intervenuto:

"L’ex uguale a te cosa? Nikita non scrivere niente, in questo gioco non si può. Questo è un cog**ne che ti istiga."

#gfvip @alfosignorini Luca e tutti quelli del cortiletto sono giorni che braccano Nikita,Oriana e Murgia se ne vanno per"non vomitare"se si avvicina Nikita,dirette live infinite a denigrare questa ragazza,Luca poi che dovrebbe farsi un esame di coscienza x come tratta Ivana.. pic.twitter.com/jftneXWdcG — Maryjun76 (@Maryjun76) February 19, 2023

