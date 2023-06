Grande Fratello Vip: Luca Onestini e Ivana Mrazova, è di nuovo amore: la conferma

Gossip TV

La coppia, nata durante la seconda edizione del Gf Vip, si è ritrovata nel corso dell'ultima edizione e nei giorni scorsi sono stati avvistati insieme ad un evento a Roma mano nella mano soggiornando nella stessa camera d'albergo.

Luca Onestini e Ivana Mrazova questa volta, sembra davvero che ci stiano riprovando sul serio. L'ex tronista bolognese e la modella ceca si sono ritrovati insieme nel corso dell'ultima edizione del Gf Vip, dopo essersi innamorati alla conclusione della seconda edizione del reality nel 2017 dove si sono conosciuti.

Gf Vip, è tornato l'amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova?

La loro storia d'amore è durata circa quattro anni e si è interrotta durante la pandemia dopo un momento di crisi in cui, stando a quanto hanno entrambi raccontato, non sono riusciti a superare una crisi dovuta anche alla lontananza. Nella recente edizione del reality, Onestini sembrava avesse ritrovato il sorriso trascorrendo delle giornate insieme ad Ivana e loro affinità sembrava evidente a tutti. Terminata l'avventura al Gf Vip, si sono rivisti ma non sembrava fossero tornati una coppia.

In questi giorni, invece, sembra davvero che le cose siano cambiate. Luca e Ivana avrebbero preso parte ad un evento a Roma, venendo anche fotografati insieme. Deianira Marzano, esperta di gossip, ha diffuso una segnalazione da parte di un utente che ha confidato di averli visti mano nella mano e che avrebbero alloggiato nella stessa stanza di albergo.

Né Luca né Ivana si sono ancora esposti ma in molti sono convinti che la coppia stia mantenendo più riserbo possibile in attesa magari di confermarlo ufficialmente.

