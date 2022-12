Grande Fratello Vip, Luca Onestini chiude con Nikita: "Vittima e bugiarda"

Gossip TV

Il rapporto tra Luca Onestini e Nikita Pelizon sembra essere arrivato al punto di non ritorno. Ecco cosa è successo nella Casa del Gf Vip.

Al Grande Fratello Vip, il rapporto tra Luca Onestini e Nikita Pelizon sembra essere arrivato al punto di non ritorno.

Gf Vip, Luca Onestini: "Nikita fa la vittima, non è la persona che credevo"

Di recente, la modella si è sfogata in lacrime manifestando tutta la sua frustrazione al pensiero di aver interpretato male i comportamenti dell'ex tronista che ieri ha deciso di compiere ulteriori passi indietro.

Luca si è sfogato con Oriana Marzoli accusando Nikita di assumere il ruolo di vittima senza una vera ragione:

"Ci siamo sempre detti tutto, ci siamo parlati tutti i giorni e ci siamo detti le cose come stanno. Mi diceva che le stava bene, come stavamo vivendo la cosa. Adesso invece si vittimizza, dice che l’ho illusa, lascialo proprio stare questo argomento qua perché non ci sono le basi."

"Cercare di trovarti delle robe negative… Cose mai pensate prima. Mi ha scritto una lettera in cui mi descriveva come una persona super empatica, super sensibile, super incredibile e ora mi sta dipingendo come il peggio. A tutto quello che faccio deve dare sempre delle connotazioni negative."

E non è finita qui perché quanto Oriana ha chiesto a Luca se tornerebbe mai ad essere suo amico, Onestini ha fatto presente che Nikita non dice la verità, raccontando cose mia successe facendolo passare per bugiardo:

"Tesoro ma questa è una persona che ti vuole far passare male. Alla fine forse l’ho vista come una persona che però non è. Dice che le ho detto di lanciarsi e provare a baciarmi. Ma cosa sta dicendo? Diceva cavolate a te, a Sarah, a Giaele il tutto per cercare di dipingere le cose come non sono andate. Mi si è rivoltata contro. Il problema non è che voi possiate non credermi, ci sono le telecamere e ho detto a tutti le stesse robe e tutti avete visto le stesse robe. Per me il fisico è il 50%. La stavo conoscendo. C’erano delle cose che mi piacevano nel feeling che stavamo creando. Se avessi avuto quella cosa che capisco che mi piace una persona, ci sarei andato. Però…

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.