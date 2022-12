Grande Fratello Vip, Luca Onestini affronta George Ciupilan: "Le cose le devi prendere un po’ più alla leggera"

Gossip TV

Dopo aver consolato Giaele De Donà, Luca Onestini ha invitato George Ciupilan ad essere meno permaloso e a lasciarsi andare di più nella Casa del Gf Vip.

Tempo di confessioni e confronti nella Casa del Grande Fratello Vip. Visto l'atteggiamento introverso e serioso dell'influencer George Ciupilan, Luca Onestini ha deciso di affrontarlo e dargli dei preziosi consigli per godersi al meglio l'esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

Il confronto al Gf Vip tra Luca Onestini e George Ciupilan

Dopo aver consolato Giaele De Donà, in crisi per l'allontanamento di Antonino Spinalbese, Luca Onestini ha cercato un confronto con George Ciupilan. Secondo l'ex tronista di Uomini e Donne, il giovane concorrente del Grande Fratello Vip dovrebbe essere più disinvolto soprattutto per evitare di essere frainteso sia dentro che fuori la Casa:

Secondo me, le cose le devi prendere un po’ più alla leggera [...] Il giorno in cui ti scioglierai andrà meglio. Dimmi quello che pensi, con me puoi parlare di tutto...

Leggi anche Raffella Fico parla della denuncia a Soleil Sorge

Dopo aver ascoltato i consigli di Onestini, il giovane Ciupilan ha ribadito la sua posizione e spiegato che, al contrario degli altri concorrenti del Gf Vip, lui non è in grado di prendersi molta confidenza con persone più grandi:

Che io sia permaloso lo ammetto anche - ha dichiarato George rivelando di essersi risentito per determinate battutine - Per me vale il rispetto e l’educazione.

Riuscirà George a seguire i consigli di Luca e lasciarsi andare un pò di più nella Casa? Ricordiamo che il Grande Fratello Vip tornerà in onda su Canale 5 subito dopo il weekend natalizio.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.