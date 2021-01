Grande Fratello Vip, Dayane Mello contro Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: "Due ragazzini, con Elisabetta era..." (VIDEO)

Gossip TV

Dayane critica duramente la neo coppia del Grande Fratello Vip e tira in ballo Elisabetta Gregoraci.

La relazione nata al Grande Fratello Vip tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi continua a far discutere sia dentro che fuori la Casa di Cinecittà. Tra tutti coloro che non credono alla neo coppia c'è anche Dayane Mello che, nelle ultime ore, ha criticato i due gieffini tirando in ballo anche Elisabetta Gregoraci.

Dayane Mello durissima sulla neo coppia del Gf Vip, il riferimento a Elisabetta Gregoraci

Tempo di riflessioni e confronti nella Casa del Grande Fratello Vip. Stesa in camera da letto con Dayane e Samantha De Grenet, Rosalinda Cannavò è tornata a parlare dell'accesa lite avvenuta con Elisabetta. "Abbiamo litigato perchè ho difeso Giulia" ha dichiarato la giovane attrice prima di spiegare le dinamiche della discussione.

Dopo aver ascoltato il racconto di Adua Del Vesco, la Mello è intervenuta per dire la sua sulla Gregoraci: "Elisabetta sembrava la buona Samaritana, che non sbagliava mai, la ragazza perfetta, per noi era una grande rottura sentire sempre parlare di paletti, amici speciali, e i baci, non ce la facevamo più". Dayane ha poi colto l'occasione per parlare del rapporto speciale nato tra la showgirl calabrese e Petrelli:"Poi tra l’altro Pierpaolo non l’ho visto mai esporsi perché aveva paura di ferirla, adesso con Giulia è cambiato. Se si fosse comportato con Elisabetta così sarebbe stato diverso".

Leggi anche Chi vincerà il Gf Vip? Francesco Facchinetti non ha dubbi

"Non sarebbe cambiato nulla, non sarebbero mai stati insieme, la sua decisione andava oltre al fatto che lui potesse prendere una decisione o meno" ha prontamente replicato Rosalinda rivelando di non pensarla assolutamente come Dayane. "Ma secondo me c’era attrazione, Pierpaolo era molto più preso da Elisabetta rispetto a Giulia. Con lei i suoi occhi luccicavano. Era una relazione matura, ora vedo solo due ragazzini" ha ribadito ancora una volta la modella brasiliana confermando così il suo pensiero sulla neo coppia del Gf Vip formata da Pierpaolo e Giulia Salemi.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.