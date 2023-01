Grande Fratello Vip, lo sfogo di Oriana Marzoli dopo la lite con Dana Saber: "È machiavellica"

Gossip TV

Continuano le discussioni nella Casa del Grande Fratello Vip.

L'accesa lite scoppiata nella Casa del Grande Fratello Vip con Dana Saber ha destabilizzato Oriana Marzoli. Ancora nervosa e provata, la bella influencer venezuelana si è sfogata con i suoi compagni di viaggio mostrando il suo disappunto sulle azioni e gli atteggiamenti della modella.

Oriana Marzoli si sfoga con Luca Onestini

Nelle ultime ore è scoppiata un'accesa lite al Grande Fratello Vip tra Dana Saber e Oriana Marzoli in cui sono volate offese e accuse. Successivamente, parlando con Luca Onestini, la venezuelana ha dichiarato di vedere da parte della nuova concorrente degli atteggiamenti poco chiari e l’accusa di creare delle situazioni ad hoc per portare tensione nella Casa: "Mi ha buttato tutti i vestiti per terra. È machiavellica".

A cercare di sdramatizzare la situazione ci ha provato Edoardo Tavassi. "Sono molto nervosa, non mi fa ridere" ha prontamente replicato la Marzoli mostrando tutto il suo rancore. Ma non è finita qua perché Oriana è stata poi duramente rimproverata da Milena Miconi:

Chi ha iniziato non mi interessa, non è colpa tua però...nessuno ti sta dicendo che non avevi ragione. Quello che è successo è una roba che non esiste...è stato un continuo urlare. Non sto dicendo che è colpa tua, ma che tutte quante stanotte avete mancato di rispetto a chi stava nella stanza e dormiva...non può diventare un mio problema capisci?

