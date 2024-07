Grande Fratello Vip, lo sfogo di Edoardo Donnamaria: "Non mi farò di nuovo abbattere, non parlo del mio privato..."

Gossip TV

Il messaggio nei confronti degli hater da parte dello speaker radiofonico, tra gli ex volti della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Classe 1994 originario di Roma, Edoardo Donnamaria è stato tra i protagonisti del settima edizione del Grande Fratello Vip. Il suo esordio nel mondo della televisione è avvenuto nello storico programma Forum in cui è ancora assistente e opinionista.

Edoardo Donnamaria: "Sono veramente amareggiato dalla cattiveria che gira su questo social"

Donnamaria si cimenta anche in radio (come speaker di RTL 102.5) e nella musica dove si sta lanciando con diverse hit di successo. Per quanto riguarda la sua vita privata, dopo la storia d'amore nata con Antonella Fiordelisi nella Casa del Gf Vip, non si è più saputo assolutamente nulla e il giovane romano la protegge e la custodisce con molto riserbo. Di recente, è tornato Edoardo è tornato sulle cronache rosa per una nuova relazione (presunta e non confermata con un volto non conosciuto). Proprio in merito a questo, l'ex gieffino a tenuto a precisare di quanto sia geloso della sua privacy e ha voluto lasciare un messaggio contro gli hater che in passato lo hanno fortemente condizionato:

"Sono veramente amareggiato dalla cattiveria che gira su questo social - ha scritto Donnamaria - Non parlo del mio privato da circa un anno e soprattutto non commento ma si continua ad alimentare polemiche inventate da soggetti che non sanno nulla. Da sempre cerco di portare leggerezza e contenuti e non mi lascerò abbattere di nuovo da questo schifo, se volete seguirmi per il mio lavoro ne sono contento se lo fate per le chiacchiere da bar fate bene a mollare anzi vi invito a farlo e a non mettermici in mezzo con domande e racconti folli.Esco di nuovo da sto social di pazzi un abbraccio a chi non si sente toccato da questo post ci vediamo in tv , radio, twitch e spotify sempre col sorriso".

Qualche giorno fa, alcune mosse social di Edoardo hanno riacceso il gossip sui Donnalisi (i fan che sostenevano la coppia formata da Antonella ed il giovane romano). Un like di dell'ex gieffino non è passato inosservato (ad utente che gli augurava che la sua nuova fidanzata fosse gentile, colta e in armonia con la sua famiglia) e sembra che abbia scatenato un post, decisamente non casuale, della Fiordalisi su X.

