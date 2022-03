Grande Fratello Vip, lo sfogo di Barù: "Devo chiedere scusa a Jessica"

Gossip TV

Barù torna sui suoi passi nei confronti di Jessica dopo la diretta del Grande Fratello Vip.

Il rapporto nato nella Casa del Grande Fratello Vip tra Jessica Selassié e Barù è davvero giunto al capolinea? Nonostante il duro scontro avvenuto in diretta, in nipote di Costantino Della Gherardesca ha confessato a Giucas Casella di essersi pentito di aver utilizzato parole poco piacevoli nei confronti della giovane principessa.

Barù dispiaciuto per la lite con Jessica Selassié, la confessione al Gf Vip

Tempo di confessioni al Grande Fratello Vip per Barù. La puntata di ieri è stata molto difficile per il concorrente che si è reso protagonista di un duro botta e risposta con Jessica. Uno scontro che ha destabilizzato entrambi e che ha portato il nipote di Costantino Della Gherardesca ad ammettere i propri sbagli: "Devo chiedere scusa a Jessica".

"Forse non sto più simpatico a Jessica [...] Le voglio bene, ma..." ha spiegato Barù consapevole di aver utilizzato delle parole un po’ troppo forti nei confronti della Selassié. "Fallo veramente, è una brava ragazza. L'unica femmina qui dentro è lei. A me piace un sacco come persona. Se sono rose, fioriranno senno basta. È innamorata lei eh" ha aggiunto Giucas elogiando la principessa.

"Le ho detto delle cose brutte e non è stato per autodifesa, non mi devo difendere da niente" ha dichiarato Barù ammettendo di aver reagito male solo perché non si aspettava di ricevere tali accuse proprio da Jessica "Non ho neanche paura, anzi ben venga. Ero un pò arrabbiato, non lo so...comunque non era autodifesa". Riusciranno a chiarire i due concorrenti del Gf Vip?

