Grande Fratello Vip, lite furibonda tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta: "Non mi rompete i cog***ni" (VIDEO)

Duro scontro nella Casa del Grande Fratello Vip tra Stefania e Maria Teresa.

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 14 dicembre 2020 su Canale 5, è stata davvero dura per Stefania Orlando. Alla Nomination inaspettata di Tommaso Zorzi, infatti, si sono aggiunte anche le forti dichiarazioni di Maria Teresa Ruta, che ha parlato di un allontanamento dalla bionda showgirl.

L'ira di Stefania Orlando al Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Maria Teresa ha parlato di un allontanamento da Stefania che ha letteralmente spiazzato la diretta interessata. Questa mattina, infatti, la showgirl è tornata a parlarne con Giulia Salemi ma l’arrivo della mamma di Guenda Goria ha portato nuovamente scompiglio nella Casa.

"Vieni da me e parli, avevamo chiarito. Adesso mi sono rotta il ca**o" ha confessato la Orlando mostrando alla Ruta tutta la sua delusione. "Cercavo una giustificazione, era un insieme di cose, mi sono sentita negli ultimi giorni sola, poi abbiamo chiarito" ha replicato Maria Teresa cercando di spiegare il suo comportamento ma Stefania non sembra voler sentire ragioni "Non me lo aspettavo proprio".

"Ognuno di noi ha una nostra sensibilità io vedo ieri che tu ti sfoghi con le tue ancelle di cose che avevamo già chiarito. A me di passare da st***za e insensibile non mi va. Vi siete messi tutti e due contro di me. Non mi rompete i cog***ni con le ca***te. Prenditi la responsabilità di quello che dici prima dici una cosa e in puntata un’altra" ha sbottato furiosa Stefania. "Io sono esterrefatta" ha replicato Maria Teresa rimasta sola con Tommaso che ha aggiunto "Anche io".

