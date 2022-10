Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera: il ritorno di Marco Bellavia

Gossip TV

Oggi, giovedì 20 ottobre 2022, andrà in onda il decimo appuntamento con il Grande Fratello Vip.

Stasera, giovedì 20 ottobre, in prima serata su Canale 5, decimo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini affiancato da Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi.

Nella puntata di questa sera, ci sarà l'atteso ritorno di Marco Bellavia. A distanza di settimane, l’ex gieffino torna in studio per raccontare la sua esperienza nel reality in un’intima intervista con Alfonso Signorini. L'ex conduttore di Bim Bum Bam, parlerà del suo addio al reality, dei motivi che lo hanno spinto a prendere la decisione e del comportamento molto discusso dei suoi ex compagni d'avventura con i quali avrà un confronto.

Nel corso della settimana, i gieffini si sono mostrati particolarmente agguerriti. Spinalbese ha risentito della nomination e ha manifestato un grande malessere anche nei confronti degli autori. Anche Attilio ha mostrato segni di insofferenza dopo la sua terza nomination. La Quaranta continua ad essere al centro di molto dispute tutte al femminile. L'ex ragazza di Non è la Rai, dopo i vari litigi, ha avuto anche un crollo e si è sfogata in lacrime con Patrizia e Charlie.

Antonella Fiordelisi è al centro di una questione affettiva che monopolizza l'attenzione di tutti: la bella ex spadista è realmente interessata ad Edoardo? O, come sospettano in molti, le avancese rivolte ad Antonino non erano solo delle provocazioni?

Al televoto: Alberto De Pisis, Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Cristina Quaranta, George Ciupilan e Giaele De Donà. Chi tra loro dovrà abbandonare la Casa?

L'appuntamento con la decima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.