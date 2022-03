Grande Fratello Vip, la verità di Alessandro Basciano: "All'inizio mi ero avvicinato a Soleil perché..."

Gossip TV

Alessandro vuota il sacco dopo il Grande Fratello Vip sul rapporto con Sophie e Soleil.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono più felici e innamorati che mai. Intervistato dal settimanale Chi, l'ex tentatore è tornato a parlare della sua intensa esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip e chiarito la sua posizione anche nei confronti di Soleil Sorge.

La rivelazione di Alessandro Basciano su Soleil Sorge

"I primi giorni nella Casa giocavo molto perché avevo il ruolo del 'tentatore'" ha confessato Alessandro parlando dell'avvicinamento a Soleil i primi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip "Mi ero avvicinato a Sole, che conoscevo già, ma ci vedevamo come amici. È normale che ci sia attrazione, ma non sempre vai oltre, infatti è stata il nostro Cupido. Invece Jessica era attratta da me e a me piaceva il suo carattere, ma niente di più".

L'unico obiettivo di Basciano, però, è sempre stato uno, ovvero quello di conquistare Sophie: "Sono entrato nella Casa con il desiderio di guardare Sophie negli occhi per essere sicuro che le mie sensazioni fossero esatte. Lei ha avuto la mia stessa percezione perché, quando sono arrivato, ha detto in confessionale: 'È il mio prototipo di uomo'. Dicevo che non l’avrei guardata perché era fidanzata con Gianmaria, ma dopo quattro giorni mi sono dichiarato e stavamo già flirtando di nascosto. Al GfVip ho sentito un‘emozione forte per Sophie, volevo veramente prenderla e portarla via".

A fargli eco la Codegoni che, al settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha rivelato: "Al GfVip vivi sempre a contatto con una persona che ti conosce in tutto, crei un legame che fuori sarebbe impossibile vivere. Infatti mi sembra di avere Alessandro vicino da sempre. Quando Ale è stato eliminato sapevo che ogni angolo della Casa mi avrebbe parlato di lui, mentre Alessandro sarebbe tornato alla sua vita di prima, dove io non c’ero. Ma sapevo anche che la mancanza mi avrebbe fatto bene. All’inizio piangevo, poi ho avuto la conferma di essere innamorata, sentivo qualcosa di forte che mi prendeva la pancia".

