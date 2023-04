Grande Fratello Vip, la sarcastica replica di Nikita Pelizon alle dichiarazioni di Oriana Marzoli

Gossip TV

Nikita mostra i video durante la finale del Gf Vip e sbugiarda la Marzoli.

Oriana Marzoli, nel corso dell'ultimo appuntamento con Casa Chi, ha dichiarato di aver provato a congratularsi con Nikita Pelizon subito dopo la proclamazione della sua vittoria nel reality show. Stando a quello che ha riferito l'influencer venezuelana si sarebbe avvicinata per abbracciarla e farle gli auguri trovando da parte della modella triestina un atteggiamento ostile e indifferente.

"Ho fatto i complimenti a Nikita, figurati, proprio in diretta. Solo che in quel momento mi sono sentita un po’ rifiutata, posso dirti la verità. Ne ho parlato anche con la agente, appena le ho detto “auguri” neanche mi ha guardato. Neanche un abbraccio. Sono passati tutti davanti a me senza considerarmi. Ma figurati non mi interessa niente. Alla fine si vede come sono le persone. Appena una vince il reality esce fuori la verità. Era quello che sentivo io, su come era fatta lei. In più di Orietta mi hanno fatto vedere tante cose che ha risposto sui social, facendo capire che io ero una maleducata. Mamma mia tesoro, hai finito il reality, volta la pagina. Che pesante. Io non ho tempo.", ha dichiarato la Marzoli

A smentire le dichiarazioni di quest'ultima ci ha pensato la stessa Nikita pubblicando su Instagram due momenti in cui si vede chiaramente un abbraccio tra le due ex protagoniste del reality show.

"Al Gf ripresa h24 negava l'evidenza, figuriamoci fuori" si legge sulla Ig Stories della Pelizon che ha ricondiviso un post di una fan . E ancora "Abbiamo i video" ha scritto Nilkita per poi aggiungere "Sorrynotsorry"

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.