Grande Fratello Vip, la rivelazione di Gianluca Costantino sul rapporto con Soleil Sorge: "Una complicità fuori dal comune"

Gianluca pronto a conquistare Soleil dopo il Grande Fratello Vip.

Gianluca Costantino è tornato a parlare della sua breve ma intensa esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. Intervistato dal settimanale Chi, l'ex gieffino ha chiarito la sua posizione nei confronti di Antonio Medugno e svelato la verità sul rapporto che lo lega a Soleil Sorge.

Gianluca Costantino vuota il sacco sul rapporto con Soleil Sorge

Gianluca ha rilasciato un'intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini in cui ha fatto un bilancio del suo percorso al Grande Fratello Vip. "Forte, surreale, totalizzante. Guardando il programma da fuori pensi di aver capito tutto. Poi entri e ti accorgi che nulla è come appare. Ho pagato lo scotto di essere arrivato in corsa. Un po’ come quando ti presenti sul finire di una festa. Io ero pieno di energia ed entusiasmo, mentre gli altri, al contrario, erano tutti stanchi e affaticati" ha confessato l'ex gieffino.

Un percorso breve, ma intenso e caratterizzato dal rapporto speciale nata nella Casa del Gf Vip con Soleil. "Tutti mi chiedono di lei, di noi, di quello che sarà. Non sono un veggente, ma sono fiducioso: il feeling c’era" ha dichiarato Gianluca, nonostante l'influencer italo-americana abbia più volte ribadito che a legarla a lui c’è solo un’amicizia.

"Perché ho deciso di mandarle l'aereo? Un modo carino per farle sentire tutta la mia vicinanza" ha rivelato Costantino "Avevamo una complicità fuori dal comune e questo era sotto gli occhi di tutti. Il messaggio sull’aereo, 'Every cloud has a silver lining' nasce da una frase detta da Soleil mentre, in giardino, guardavamo il cielo con gli occhi pieni di curiosità sul domani. Un messaggio pieno di speranza e positività". Il modello riuscirà a conquistare il cuore della bella Sorge?

