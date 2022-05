Grande Fratello Vip, la rivelazione di Fariba Tehrani sul rapporto con Pierpaolo Pretelli

Gossip TV

La mamma di Giulia Salemi chiarisce il rapporto che la lega a Pierpaolo Pretelli.

La storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli prosegue a gonfie vele. A parlare dell'amatissima e seguitissima coppia ci ha pensato Fariba Tehrani, mamma della giovane influencer.

La confessione di Fariba Tehrani

Fariba Tehrani ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Nuovo. La mamma di Giulia Salemi ha parlato del rapporto speciale che la lega a sua figlia e a Pierpaolo. I due ex protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip ormai fanno coppia fissa e hanno un grandissimo seguito sui social:

Al contrario di ciò che dicono le malelingue, ossia che sarei una madre invadente, lascio che Giulia sia più autonoma possibile. Anche se mi manca e mi piacerebbe sentirla tutti i giorni, li chiamo solo quando c’è bisogno, vado a casa loro quando Pier non c’è o quando mia figlia mi chiede di tenere il cagnolino, Prince Valiant.

Ricordiamo che, come riportato da Isa e Chi, l'ex naufraga de L'Isola dei Famosi era finita al centro delle polemiche per via di alcune dichiarazioni rilasciate sul rapporto tra la Salemi e Pretelli. La stessa Giulia aveva criticato la madre accusandola di essere a volte "troppo invadente". A proposito del rapporto con Pierpaolo, Fariba ha invece confessato:

Io e Pierpaolo nutriamo affetto sincero e rispetto reciproco. Un difetto di Pierpaolo? Cerca sempre l’attenzione totale ed esclusiva di Giulia ed è un bel po’ geloso. Ma compensa tutto questo con i suoi tanti pregi.

