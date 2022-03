Grande Fratello Vip, la rivelazione di Delia Duran su Alex Belli: "Avrebbe vinto il reality, ma ha sbagliato"

Gossip TV

Delia torna a parlare del percorso di Alex al Grande Fratello Vip.

Manca davvero poco alla finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda il prossimo lunedì 14 marzo 2022 su Canale 5. Al momento, le finaliste sono Lulù Selassié e Delia Duran, che nelle ultime ore è tornata a parlare del percorso fatto dal suo compagno Alex Belli nella famosa Casa di Cinecittà.

Delia Duran e la confessione inaspettata su Alex Belli al Gf Vip

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip ha visto l'eliminazione dal gioco di Antonio Medugno. Un'uscita di scena che ha colpito Delia. La showgirl venezuelana, infatti, aveva instaurato un rapporto molto profondo con l'influencer tanto che anche Alex era intervenuto sui social per commentare l'avvicinamento tra i due concorrenti.

Subito dopo la diretta, però, la Duran è tornata a parlare di Belli con Silvestri e degli errori commessi durante il suo percorso al Gf Vip. "Lui è così completo che non mi manca nulla, sa fare tutto è splendido. Eppure quando ero libera ho provato a flirtare con Antonio, per mettermi alla prova, però non c’è stato nulla. Ad Antonio ho voluto bene e nonostante lui era fisicato ed ero attratta, ma non c’era quello che ho con Alex. Dove lo trovo uno come il mio uomo?" ha confessato la prima finalista della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Leggi anche Biagio D’Anelli sbugiardato: la storia con Miriana Trevisan è falsa?

"Quando io venivo qui in casa o in studio a dire ‘fai un po’ di meno’ era per dargli dei segnali, ma per lui, per la sua posizione. Ero arrabbiata per come usciva anche fuori. Si è perso, avrebbe vinto il programma è verissimo" ha continuato Delia "Invece facendo così ha fatto male al suo posizionamento. Ha perso questo binario perché è fatto in questa maniera come tanti uomini… Non è che io ero soltanto arrabbiata per me, quanto per lui che sbandava e non faceva bene a se stesso. Ad Alex ho detto ‘era meglio che tu andavi al GF da single".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.