Grande Fratello Vip, la mamma di un vippone si scaglia contro il programma

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri sera su Canale 5, la mamma di un vippone non ha potuto trattenere un commento al vetriolo contro il programma condotto da Alfonso Signorini. Ecco cosa ha detto.

Questa edizione del Grande Fratello Vip non è esente da polemiche di ogni sorta, non solo verso i gieffini, ma anche per l'atteggiamento del conduttore Alfonso Signorini. L'ultima polemica l'ha sollevata la mamma di un uno dei concorrenti, che si è espressa sui social.

GFVip, Emanuela Fuin polemizza contro il programma

A polemizzare contro il programma di Canale 5 è stata la mamma di Edoardo Tavassi, Emanuela Fuin ex volto della tv degli anni '80 e '90. La donna ha avuto da ridire sul programma, considerato troppo noioso e privo di mordente:

"Che noia, che barba. Tutti i blocchi senza senso, inutili. Che puntata inutile, speriamo solo in una soddisfazione almeno"

Come già il pubblico, anche Emanuela Fuin ha sottolineato che il programma, oramai, non attira molto e a poco valgono le liti mostrate in tv, le frecciatine tra i componenti della Casa o i flirt: l'attenzione del pubblico è calata di molto e anche Alfonso Signorini potrebbe essere a rischio con la conduzione per l'anno prossimo, stando ai rumors e agli haters.

Intanto, sui social, i fan si sono scagliati contro il programma, definendo "tappabuchi" le puntate che stanno andando in onda, prive di momenti davvero entusiasmanti e che si trascinano stancamente.

