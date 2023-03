Grande Fratello Vip, la mamma di Tavassi contro Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

Gossip TV

Emanuela Fuin, la madre di Edoardo e Guendalina Tavassi, ha commentato l'ultimo appuntamento con il Gf Vip in cui c'è stato lo scontro tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi.

Ieri sera è andata in onda la semifinale della settima edizione del Gf Vip che oltre a decretare altri due finalisti (Tavassi e Nikita) ha visto il ritorno in Casa di una delle grandi protagoniste del reallity, Antonella Fiordelisi. L'influencer campana ha avuto un faccia a faccia dai toni accesissimi con Micol Incorvaia che si è sempre schierata duramente contro l'ex schermitrice.

Gf Vip: la madre di Edoardo Tavassi difende Micol e manda una frecciatina ai Donnalisi

Nel corso della settimana, Micol ha parlato di Antonella anche con Nikita la quale ha fatto intendere alla Incorvaia che la sua ostilità nei confronti di Antonella potrebbe essere determinata anche da una certa gelosia nei confronti della Fiordelisi, ipotizzando che il fastidio che nutre nei suoi confronti possa essere di natura estetica, non sentendosi avvenente come lei. La questione è stata subito smentita da Micol che pur riconoscendo la bellezza di Antonella ha più volte dichiarato con fermezza di non nutrire alcuna gelosia, sentendosi altrettanto bella.

Durante il confronto, la madre di Edoardo Tavassi, ha condiviso un tweet a favore della Incorvaia aggiungendo che l'uomo che ha accanto non è "uno slave" facendo riferimento al rapporto tra Antonella e Donnamaria:

"Micol è stupenda e non ha nulla da invidiare a nessuno. E oltre alla bellezza ha dalla sua intelligenza, simpatia e dolcezza."

Aggiungendo: “E aggiungerei che accanto Micol ha un vero uomo, non uno slave.”

Dopo il faccia a faccia tra Micol e Antonella durante il quale quest'ultima le ha comunicato che Edoardo ha tolto il segui su Instagram sia a lei che alla sorella Clizia in seguito a ciò che ha ascoltato una volta fuori dalla Casa, la Fuin ha commentato:

“E beh complimenti, che livello. O togli il follow o ti lascio, renditi conto Edoardo che persona vuoi come amico, lascialo perdere, apri gli occhi“.

La donna ha poi condiviso in seguito un altro tweet in cui Micol ha spiegato quanto ha supportato Donnamaria durante la loro avventura nel reality, sottolineando la sua ingratitudine:

"Edoardo è stato un ragazzo a chi ho asciugato le lacrime, mi dormiva ai piedi del letto mezzo morto, io volevo stare con te (Tavassi) e quello stava lì."

