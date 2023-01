Grande Fratello Vip, la gravissima accusa di Antonella Fiordelisi ad Edoardo: "Mi hai messo le mani addosso"

Gossip TV

Durante l'ennesimo litigio dei Donnalisi al Gf Vip, Antonella si è lasciata andare ad una confessione su Donnamaria che ha lasciato tutti senza parole.

Durante l'ennesimo litigio dei Donnalisi al Gf Vip, Antonella si è lasciata andare ad una confessione su Donnamaria che ha lasciato tutti senza parole.

Gf Vip, Antonella Fiordelisi accusa Edoardo Donnamaria di averle messo le mani addosso

Ma andiamo con ordine. In queste ultime ore è nata una nuova discussione tra i due fidanzati questa volta per le amicizie di Edoardo che non vanno a genio all'influencer campana. Nella fattispecie, Donnamaria ha dichiarato di essersi pentito di aver nominato Oriana nel corso delle ultime nomination ma l'improvviso rimorso di Edoardo ha fatto andare su tutte le furie Antonella.

"Evidentemente hai paura a metterti contro il gruppetto, hai sbagliato tutto" ha sbottato la Fiordelisi. Alle sue parole, Edoardo ha voluto dire la sua, cercando di spiegare il suo punto di vista:

“Sono libero di dispiacermi se una persona a cui voglio bene va ad una nomination difficile? E io non me l’aspettavo? Sono libero o non sono libero? Non mi sembra che faccio l’amico con tutti. Tu pensi che io faccia il carino con tutti? Beh con Antonino non mi dico una parola da quando sono entrato qua dentro. Con Attilio ti sembra che io faccia il carino? Che ci siamo scannati? Ma non dire stupidaggini”

Le cose sono degenerate quasi immediatamente e quando Donnamaria ha fatto presente di voler bene a Oriana, Antonella ha girato i tacchi e ha interrotto la conversazione suscitano l'ira del giovane romano: "Questa sei, accetta la verità dei fatti. Cane lo dici a tua sorella. Imbecille! Ma stai zitta, ti devi vergognare!”

Antonella, a quel punto, avrebbe lanciato un'accusa molto pesante ad Edoardo: "Mi hai messo anche le mani addosso, ma per favore! Non si fa", queste le parole della Fiordelisi che hanno acceso immediatamente l'attenzione dei telespettatori. Donnamaria, dal canto suo, ha subito ribattuto: "Ma quali mani addosso. Ma metti la testa a posto che stai bruciata”.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.