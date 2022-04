Grande Fratello Vip, ''La famiglia di Manuel ha fatto bene ad intervenire'': duro affondo a Lulù Selassié

Gossip TV

Dopo la rottura con Manuel Bortuzzo, conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip, Lulù Selassié riceve critiche durissime.

Sta facendo molto discutere la rottura improvvisa tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La principessa etiope attribuisce la colpa dell’addio definitivo alla famiglia dello sportivo, mentre nello studio di Pomeriggio 5 c’è chi trova necessario l’intervento dei familiari di Manuel per allontanarlo dalla Selassié.

Grande Fratello Vip, duro affondo a Lulù Selassié

Nella casa del Grande Fratello Vip è nato un amore travolgente tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, un amore che ha fatto sognare tantissimi fan e che sembrava essere sulla buona strada per durare a lungo con la convivenza dopo la fine del reality show di Canale5. Manuel, tramite un comunicato Ansa, ha fatto sapere invece che la relazione con Lulù si è bruscamente interrotta, mandando in panico i fan della coppia, che hanno chiesto spiegazioni alla principessa etiope. Lulù ha raccontato di aver scoperto tramite il comunicato di essere stata lasciata da Manuel e di aver molto sofferto, pur non volendo prendersela con lo sportivo perché è certa che la causa della rottura sia da ritrovare nella famiglia di lui.

Franco Bortuzzo ha reagito alle accuse di Lulù, difesa a spada tratta dai suoi sostenitori che non possono crede al fatto che Bortuzzo le abbia riservato un colpo tanto basso. Sulla delicata situazione si è discusso anche nello studio di Pomeriggio 5, dove Barbara d’Urso ha raccolto le opinioni dei suoi ospiti in merito all’addio tra i due gieffini. Enrica Bonaccorti, a sorpresa, si è espressa molto negativamente sulla principessa etiope, ammettendo di non averla mai vista adatta a Manuel.

“Grazie a Dio che la famiglia è intervenuta, devo essere sincera. Secondo me Lulù poteva essere innamorata di Manuel ma non è assolutamente adatta a lui, voleva volare per conto suo è viziata ed egoista e non è quello che serve a Manuel”.

Enrica ha riservato un affondo durissimo a Lulù, raccogliendo anche le insinuazioni di alcuni telespettatori che, venuti a conoscenza della notizia bomba, hanno immediatamente pensato che la causa della rottura sia principalmente da ritrovare nel comportamento altalenante dell’ex gieffina. Questa, tuttavia, non sembra essere la verità dal punto di vista di Selassié ma siamo certi che questa vicenda ci riserverà ancora molti colpi di scena nei prossimi giorni.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.