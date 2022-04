Grande Fratello Vip, dopo la rottura tra Manuel e Lulù, arriva la reazione di Franco Bortuzzo

A distanza di alcuni giorni dalla notizia della fine della relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, nata nella Casa del Grande Fratello Vip, annunciata dal nuotatore trevigiano su Instagram con un comunicato Ansa, è arrivata la reazione del padre di Manuel, Franco Bortuzzo.

Il signor Bortuzzo, ha messo un "like" ad un post di un utente che su Instagram ha condiviso le seguenti parole, parlando anche della storia con Lulù "spinta dagli autori del Gf Vip".

Questo il post in cui è arrivato l'apprezzamento da parte del padre Franco:

Ieri, la giovane principessa etiope ha voluto chiarire alcuni aspetti della rottura con l'ex gieffino anche per le tante critiche che le sono state rivolte:

[... ] Sin da quando ero all’interno della Casa il padre di lui (e tutto il contesto attorno) - ha scritto Lulù - non hanno mai mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti, ma mi aspettavo che nella vita reale le cose sarebbero cambiate, e che mi avrebbero dimostrato rispetto e sincerità. Cosa che ahimè sono qui per divi che non c’è mai stata. Non è vero che io e mia sorella Clary siamo stati unfollowate dal signor Franco, ma la realtà è siamo state noi a bloccarlo su Instagram per certi motivi che non voglio esternare. Con Manuel si è chiuso un capitolo importante della mia vita… e mi dispiace averlo scoperto ufficialmente come voi in maniera pubblica con un comunicato all’Ansa, mi ha fatto tanto male. Ma una cosa non riuscirò mai a fare: ferirlo. È l’ultima cosa che voglio. Ma proverò a andare avanti fidandomi di voi e delle persone che ogni giorno mi dimostrano amore e lealtà. “Si chiude una porta e si apre un portone”,