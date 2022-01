Grande Fratello Vip, la delusione di Manila Nazzaro: "Quando non c’è più la stima, per me non vale più niente"

Gossip TV

Manila prende le distanze da Soleil Sorge e Katia Ricciarelli.

Momento difficile per Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip. Stanca e delusa dal comportamento assunto da Soleil Sorge e Katia Ricciarelli nei suoi confronti, la bella conduttrice e compagna di Lorenzo Amoruso si è sfogata con alcuni suoi compagni di avventura.

Manila delusa da Soleil e Katia, lo sfogo al Gf Vip

Manila è crollata al Grande Fratello Vip. Parlando con alcuni suoi compagni di gioco, la bella conduttrice ha rivelato di essere molto dispiaciuta del fatto che, dopo l’ingresso di Delia Duran nella Casa di Cinecittà, Soleil e Katia hanno preso le distanze da lei.

La Nazzaro è poi tornata a parlare anche della battuta fuori luogo fatta dalla Sorge. "Valeva zero quell'offesa. Quando non c’è più la stima, per me non vale più niente. È chiaro che sono nervosa perché alla fine raccogli tutta una serie di acciacchi fisici. È un resoconto di tutto" ha confessato la gieffina tra le lacrime.

A cercare di consolarla e tirarle su il morale ci hanno pensato Sophie e Alessandro, Miriana, Federica, Jessica e Lulù. "A noi ci fa piacere stare qui, anche se dobbiamo stare in silenzio a farti compagnia. Non ti preoccupare" ha dichiarato la Selassié. Come reagiranno Soleil e Katia alla visione di queste immagini? Lo scopriremo stasera nella nuova puntata del Gf Vip.

