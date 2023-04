Grande Fratello Vip, la dedica di Giulia Salemi ad Alfonso Signorini: "La sincerità e la trasparenza sono merce rara"

Gossip TV

Giulia Salemi scrive ad Alfonso Signorini dopo la finale della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi è stata uno dei volti più amati della settima edizione del Grande Fratello Vip. Subito dopo la finale, che si è conclusa con la vittoria di Nikita Pelizon, l'opinionista speciale è tornata sui social per fare una dolce dedica al conduttore Alfonso Signorini.

La settima edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa ieri, lunedì 3 aprile 2023, su Canale 5 con la vittoria di Nikita Pelizon. Subito dopo la diretta, la bella Giulia Salemi ci ha tenuto a fare una dedica speciale ad Alfonso Signorini. Ricordiamo, che il conduttore ha dato la possibilità all'influencer di cimentarsi in un nuovo ruolo televisivo e le è stato vicino in un momento delicato della sua storia d'amore con Pierpaolo Pretelli:

Il nostro è un ambiente in cui è difficile costruire rapporti veri. La sincerità e la trasparenza sono merce rara. Alfonso si è dimostrato un amico, una persona che sa leggerti dentro e indicarti la strada senza fare rumore..Grazie Alfonso.

Parole di stima e affetto anche per Sonia Bruganelli con cui all'inizio del Gf Vip non correva buon sangue. Un astio che ormai sembra essere acqua passata. La Salemi ha infatti pubblicato una storia in cui l'opinionista le porge un regalo e si abbracciano felici di avere condiviso insieme questa esperienza: "Da una scintilla può nascere un rapporto vero di sincera stima reciproca".

