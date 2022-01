Grande Fratello Vip, la dedica d'amore di Soleil Sorge ad Alex Belli, la reazione dell'attore

Gossip TV

Durante la cena indiana per il compleanno di Kabir Bedi, a tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip è stato chiesto di rivolgere un pensiero ad una persona che amano. Soleil ha scelto Alex.

Ieri, nel corso della cena indiana in occasione del compleanno di Kabir Bedi, è stato chiesto a tutti i Vipponi del Grande Fratello Vip di dedicare un pensiero ad una persona che amano e Soleil Sorge ha nominato Alex Belli. Da quanto è entrata la moglie Delia dell'ex gieffino Alex Belli, l'influencer italo-americana ha confessato di vivere malamente il reality. Dopo una crisi di pianto appena terminata la puntata, la Sorge si è mostrata contrariata nei confronti dell'accoglienza riservata alla Duran da parte di alcuni suoi compagni d'avventura e inoltre non risparmia frecciatine in presenza della modella venezuelana.

Ieri sera, la Sorge ha quindi rivolto una dedica particolarmente dolce ad Alex Belli, facendo intendere di averlo amato:

"Io mi ero dimenticata di fare un saluto ad Alex. Un bacio per tutto quello che ci hai dato. Amato dentro e fuori la Casa."

Accolta dal gelo dei suoi commensali, la dedica è piaciuta invece molto all'attore che ha prontamente commentato sul suo profilo Twitter, condividendo la dedica della sua amica artistica. Ecco il cinguettio di Alex nei confronti di Soleil:

"L'unica che mi pensa ed è connessa come la mia essenza. Chi ha orecchie, intenda!

Dal popolo del web, pioggia di critiche per entrambi. Soprattutto nei confronti di Alex che ha elogiato un momento, secondo molti utenti, particolarmente umiliante per la donna che dice di amare, la moglie Delia.

