Grande Fratello Vip, la Casa divisa a metà è guerra tra i vip della sesta edizione

Al Grande Fratello Vip, due gruppi pronti a scontrarsi.

Si preannuncia una puntata di fuoco, quella del Grande Fratello Vip di questa sera. La Casa è letteralmente divisa in due schieramenti, pronti a darsi battaglia e nominarsi a vicenda nel corso del trentunesimo appuntamento con il reality.

Da una parte, Soleil Sorge, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri, Manila Nazzaro ed Eva Grimaldi (ai quali si sono aggiunti Barù e Giucas Casella) dall'altra, Gianmaria Antinolfi, Alessandro Basciano, Miriana Trevisa, , Jessica e Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo.

Il primo gruppo, capitanato dalla Ricciarelli, si è accordato per nominare Lulù, Gianmaria e Jessica mentre, il secondo, vorrebbe fare muro compatto contro Soleil Sorge.

Gianmaria è tornato a tuonare contro Soleil, complici screzi vari sul cibo e le consuete battute dell'italo-americana. Il loro rapporto, particolarmente altalenante, è stato caratterizzato da continue liti e riappacificazioni, anche se nelle ultime ore sembrebbe che l'imprenditore campano sia arrivato al limite di sopportazione. Antinolfi ha parlato con Miriana dell'intenzione di riunire alcuni gieffini per fare un gruppo coeso contro l'ex corteggiatrice:

Stasera tutti uniti, Alessandro, Miriana, io, Jessica, Sophie, Lulù, Manuel… Dopo ci mettiamo un attimo insieme.

La Trevisan, da sempre in conflitto con la Sorge, si è detta d’accordo, ma ha chiesto di non essere lasciata sola nel corso della serata. “Andiamo in guerra stasera”, ha ribadito Antinolfi.

Poche ore fa,Soleil, Katia, Manila, Davide insieme a Barù, Casella e la Grimaldi si stavano mettendo d'accordo per distribuire equamente i loro voti contro Lulù ( la principessa etiope sarà probabilmente la più votata tra loro) Jessica e lo stesso Gianmaria.

“Quella è l’accordata da fare”, ha dichiarato Katia parlando con Eva. “Peccato che avremo solo uno da votare” ha affermato la Sorge rammaricata. “Beh, io voto uno, tu vota l’altro e siamo apposto”, ha risposto la soprano.

