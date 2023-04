Grande Fratello Vip, la canzone di Donnamaria per Antonella, al primo posto su Itunes: il testo

Gossip TV

Il singolo di Edoardo Donnamaria, "Il cielo Stanotte", uscito a mezzanotte del 4 aprile, disponibile su tutte le piattaforme digitali è già primo in classifica su iTunes. Il brano è dedicato ad Antonella Fiordelisi, l'influencer campana che il giovane romano ha conosciuto e di cui si è innamorato dentro la casa del Gf Vip.

"Adesso io, che non voglio fare il figo perché non mi riesce – riesce molto meglio a lei – vi pubblico una cosa nella prossima storia. E voi mi dite se questa cosa è possibile oppure no" ha dichiarato Edoardo poco dopo l'uscita del singolo, pubblicando poi la classifica di Itunes in cui il suo brano è svettato al primo posto nel giro di pochissime ore dall'uscita

"Il cielo Stanotte" il testo del brano di Edoardo Donnamaria dedicato ad Antonella Fiordelisi

Io ste cose non le so fare, non le so dire

Oggi ti aspetto sotto casa tua

Appena arrivi tu mi chiedi se ti amo Io ti risponder

ò Anche se voglio sentirti addosso

Penso che stare un po’ più leggeri

Sia la cosa più bella che posso

Farti avverare i tuoi desideri

Ho dedicato tempo a tutto quello che credevo mancasse

Ma poi ho pensato che Tu non vuoi in regalo le cose che non posso darti

Perché noi non siamo così

Che ti basta una macchina, il pieno,

Una foto e che sto più vicino a te

Ce ne andiamo da qui

Tu mi prendi la mano e dici Il cielo stanotte sembra fatto apposta per farci sorridere

E non sai dove andiamo ma non è l’importante

Se ci sei tu qui con me che mi sai stringere

Tu mi guardi, io ti guardo e Voglio restare con te, stare con te Con la testa tra le nuvole

Spero che resti con me Io che stavolta spero che non finirà mai

E che sparisca il resto

Tu mi prendi la mano e poi che cosa dirai

Ne scelgo un’altra come scusa

Perché in fondo io non voglio più lasciarti andare

Poi tu mi chiedi che cosa c’è

Non sono bravo a rispondere

Facciamo pace sono le tre

Tu mi prendi la mano e dici Il cielo stanotte sembra fatto apposta per farci sorridere

E non sai dove andiamo ma non è l’importante

Se ci sei tu qui con me che mi sai stringere Tu mi guardi, io ti guardo e Voglio restare con te, stare con te

Con la testa tra le nuvole, Spero che resti con me.

