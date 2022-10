Grande Fratello Vip, l'ex moglie di Marco Bellavia sbotta sui social dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini

Gossip TV

Lo sfogo sui social di Elena Travaglia dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini dal Grande Fratello Vip.

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha visto la squalifica dal gioco di Ginevra Lamborghini. Una decisione, quella presa dagli autori del reality show, che ha messo d'accordo tutti e che è stata commentata sui social anche dall'ex moglie di Marco Bellavia, Elena Travaglia.

Elena Travaglia vuota il sacco dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini al Gf Vip

Alfonso Signorini ha aperto l'ultima puntata del Grande Fratello Vip parlando del caso Marco Bellavia. Per chi non lo sapesse, l'uomo è stato isolato e umiliato dal cast e ha così deciso di abbandonare definitivamente la Casa di Cinecittà. Un comportamento davvero indescrivibile quello assunto dai concorrenti, che è stato duramente condannato dai telespettatori e che ha portato inevitabilmente alla squalifica dal gioco di Ginevra Lamborghini. A dire la sua sulla situazione anche l'ex moglie di Bellavia, Elena Travaglia:

Sto leggendo tante cose, troppe...ricordate che dietro a tutto ciò c'è mio figlio, un ragazzino di 15 anni. Marco è una brava persona, forse troppo sensibile e ha chiesto aiuto più volte ma nessuno nella Casa l'ha aiutato, vergogna. A me hanno insegnato ad aiutare le persone in difficoltà, non di sotterrarle. Ringrazio Antonella Fiordelini perché è stata l'unica a dargli un piccolo aiuto anche solo con una parola, una carezza, un sorriso.

Leggi anche Antonino Spinalbese spiazza dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini

L'ex moglie di Bellavia non ha perso occasione anche di commentare la squalifica dal Gf Vip della Lamborghini. La donna ha infatti pubblicato sui social due foto della puntata in cui Ginevra piange disperata e viene consolata da alcuni concorrenti: "Ciao, ciao", e ancora "Ma la consolano anche?".

