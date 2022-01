Grande Fratello Vip: l'ex di Miriana Trevisan rompe il silenzio sui social, Pago annuncia nuove querele

Gossip TV

Pago torna a difendere Miriana dalle accuse: "La lista dei fortunati si sta allungando".

Le accuse mosse da Giacomo Urtis al Grande Fratello Vip nei confronti di Miriana Trevisan sono state confermate proprio dall'ex di lei. Un comportamento che ha provocato la dura reazione di Pago, che ha annunciato sui social di aver preso nuovi provvedimenti legali a tutela della sua famiglia.

Pago annuncia nuove querele per difendere Miriana Trevisan

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Giacomo si è lasciato andare a delle dichiarazioni poco carine e fuori luogo nei confronti di Miriana. Accuse, però, che sono state confermate dall'uomo in questione, Vito: "Io e Miriana prima di entrare nella Casa stavamo insieme. Ciò che ha detto Giacomo è reale. Ovviamente erano miei regali per lei e perché mi faceva capire ne avesse bisogno. Molti nella Casa sapevano di noi e la realtà dei fatti".

A difendere la Trevisan è intervenuto sui social Pago, che ha annunciato nuove querele: "Visto i numerosissimi messaggi di solidarietà e gli ultimi avvenimenti che continuano ad accadere sia dentro che fuori la Casa del GF Vip ci tenevo a ribadire il concetto espresso ieri sera e a comunicarvi che la lista dei fortunati si sta allungando".

E ancora: "Mi preme pure ricordare a qualcun altro che 'se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2065 euro. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni'. È vero che se si è incensurati potrebbe bastare la multa ma se invece incensurato non sei? E pure basterebbe essere semplicemente delle brave persone. Proprio come lo è Miriana".

