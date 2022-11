Grande Fratello Vip, l'ex di George Ciupilan confessa: "Sta soffrendo per colpa di Nikita, ma non lo dice"

Gossip TV

Samara Tramontana, ex fidanzata di George Ciupilan confessa che lui sta soffrendo nella casa del Grande Fratello Vip a causa di Nikita, ma non vuole ammetterlo. Ecco cosa ha detto.

L'ex fidanzata di George Ciupilan, Samara Tramontana, racconta a Casa Pipol del difficile momento che sta passando l'ex fidanzato nella casa del Grande Fratello Vip. E, a quanto pare, c'entra Nikita Pelizon.

Samara Tramontana rivela cosa si cela dietro le lacrime di George Ciupilan

Dopo la sorpresa preparata per lui al GFVip, persino da casa, Samara Tramontana ha ammesso di essersi commossa molto, perché sapeva del legame che il gieffino aveva con il padre e la nonna:

"È come se avessi rivissuto quello che mi raccontava lui tipo un anno fa. Avrei voluto essere lì per abbracciarlo"

L'ex del concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato che il momento di tristezza che sembra aver colpito Ciupilan ha un motivo ben preciso, anche se il gieffino non sembra propenso a rivelarlo. A detta di Tramontana, George Ciupilan non hai mai vissuto una situazione come quella che sta vivendo ora al GFVip. E, soprattutto, visto ciò che è successo con Marco Bellavia, si sente ancora più solo. L'ex fidanzata fa anche riferimento a uno spiacevole episodio avvenuto nella casa e che ha riguardato Ciupilan:

"Il suo silenzio è giustificato. Lui è così perché sta in una situazione che non ha mai vissuto, con persone molto più grandi e cattivissime, visto quello che è anche accaduto con Bellavia. Sono stati cattivi con lui perché dire cose come ‘gli puzza l’alito’ non è bello! Si può arrivare a certe cose anche con discorsi più buoni."

Poi, Samara Tramontana rivela anche qualcosa di scioccante: secondo lei, George Ciupilan soffre in silenzio per Nikita Pelizon e non sembra intenzionata a conffessarle i suoi sentimenti:

"Nikita? Secondo me George ci sta soffrendo un po’ per lei. Lui si stava iniziando a prendere mentalmente di lei, poi è arrivato Luca Onestini, poi c’era la questione dell’ex… Ora lei si sfoga con lui su Onestini e George, secondo me, sta soffrendo questa cosa, anche se non lo dice."

