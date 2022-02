Grande Fratello Vip, l'affondo di Nicola Pisu a Miriana Trevisan "Ti consiglio di farti curare"

Gossip TV

L'ex gieffino replica alle parole della Nazzaro e attacca duramente la showgirl campana.

Al termine dell'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan e Manila Nazzaro sono tornate a parlare di Nicola Pisu e le parole ascoltate non sono affatto piaciute all'ex gieffino e alla madre di Pisu, Patrizia Mirigliani.

Grande Fratello Vip, l'affondo di Nicola Pisu a Miriana Trevisan: "Non stai bene, ti consiglio di farti curare"

Ieri notte, Soleil Sorge ha discusso nuovamente con Miriana Trevisan, criticandola anche per come ha trattato Nicola Pisu durante la sua permanenza nella Casa. A difendere la showgirl campana, è intervenuta Manila Nazzaro che giò in precedenza aveva criticato a sua volta Nicola per i suoi modi giudicati troppo aggressivi nei confronti di Miriana.

“Che mi frega che era preso, l’educazione è la prima cosa, smettiamola con questa storia, uno era preso, uno depresso, uno ex tossicodipendente, mi sono rotta le pall*, la gente deve essere educata, soprattutto un ragazzo molto giovane!!" ha sbottato l'ex Miss Italia parlando dell'ex gieffino.

Parole che non sono affatto piaciute al diretto interessato e che ha replicato su Instagram, attaccando duramente anche Miriana Trevisan. Ecco le parole di Nicola Pisu sulle ultime dichiarazioni di Manila:

“Ciao a tutti ragazzi, allora io voglio fare questo video perché non ne posso più di sentire cose brutte sul mio conto da parte della signorina Miriana e d Manila Nazzaro. Io a loro non ho fatto nulla, anzi, mi sono sempre comportato bene e le ho sempre rispettate. Che dire, anche stanotte sparlavano di me dicendo che sono un drogato, un tossicodipendente, quando è vero che lo sono stato, questa è una cosa pubblica."

"Io l’ho dichiarato, ma questa cattiveria nel dirlo senza nemmeno una minima prova, senza niente, solo per pura cattiveria nei miei confronti. – ha continuato Nicola – Questa cosa io non l’accetto. Visto che al momento non ho la possibilità di potermici confrontare faccio questo video."

"Poi io voglio dire, GF ma aiutate Miriana Trevisan - ha concluso Pisu - una donna che dice di vedere i fantasmi e ci parla, oppure dice che riesce a diagnosticare i tumori. Ma non stai bene, quindi io ti consiglio di farti curare".

