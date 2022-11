Grande Fratello Vip, l'accusa: "Clip non veritiere e montate ad arte", la risposta di Alfonso Signorini

Gossip TV

Alfonso Signorini a gamba tesa sulle accuse rivolte al Grande Fratello Vip e le relative scelte degli autori.

Dopo ben 22 edizioni del Grande Fratello, sette delle quali in versione Vip, l'accusa di chi segue attentamente le vicende della Casa e dei suoi abitanti, è sempre la stessa: le manovre degli autori in merito a quello che deve andare in onda.

Gf Vip, gli autori manovrano le clip? la risposta di Signorini

Una scelta a dir poco fondamentale perché, ciò che viene deciso di trasmettere, influenza sia i concorrenti che i telespettatori. A tal proposito, una lettrice di Chi, il magazine diretto dal condutture del Gf Vip, Alfonso Signorini, ha inviato una lettera nello spazio dedicato alla rubrica "Lettere al direttore", curata ovviamente proprio da lui.

"Vedo che i fuoriusciti dalla casa si lamentano spesso in diretta con lei che i filmati che mandate in onda non sono veritieri, perché montati ad arte. Lei come risponde a queste critiche, visto che firma anche il programma come autore? Mi piacerebbe leggere una sua risposta che facesse chiarezza su questo punto"

Signorini ha risposto sulla questione facendo presente che sarebbe impossibile celare immagini che sono riprese h24. Una risposta che cerca di fare chiarezza anche se i dubbi restano ancora e inevitabilmente leciti :

"L’idea che il Gf costruisca a tavolino dinamiche - ha risposto Signorini - fabbricando filmati che non rispecchiano ciò che succede è un leitmotiv che ricorre spesso nelle lamentele dei concorrenti. Sarebbe impossibile tradire la realtà quando si viene monitorati 24 ore al giorno dalle telecamere.

"Riguardo a me, è vero che il mio nome compare tra gli autori. - ha proseguito -Sono in primo luogo autore di me stesso e curo i contenuti della prima serata insieme con il mio gruppo di lavoro. Ma non mi occupo delle tanto incriminate clip, che vedo in diretta per la prima volta come tutti voi che seguite il programma da casa. Perché non lo faccio? Non ne avrei il tempo e, francamente, neppure la voglia."

