Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli protetta da Signorini? Parla uno degli autori

Le dichiarazioni del capo progetto del reality targato Mediaset in merito al trattamento di favore riservato alla cantante lirica.

Andrea Palazzo, uno degli autori storici del Grande Fratello Vip, ha voluto dire la sua sull'edizione in corso e sul trattamento di favore riservato a Katia Ricciarelli di cui è stato spesso accusato il conduttore, Alfonso Signorini. Il capo progetto del programma ha sottolineato che non c'è stato alcun momento in cui si è vergognato di ciò che stato mandato in onda durante l'attuale edizione:

“Se mi sono mai vergognato di qualcosa andato in onda al Grande Fratello? No. Invece mi fa rabbia e trovo sempre fastidioso il pregiudizio con cui una persona può stabilire se una cosa sia vergognosa o meno. Questo programma ha la vocazione naturale di raccontare alcune storie, anche storie scomode, non ordinarie, a volte anche poco convenzionali. Quindi, no, non provo vergogna di aver raccontato in questi anni cose fuori dal conformismo, anche con un linguaggio un po’ forte, che hanno coinvolto e appassionato il pubblico”.

Sulla protezione della Ricciarelli da parte del conduttore, Palazzo ha dichiarato:

“Quale dovrebbe essere il vantaggio per noi nel tutelare una persona più di un’altra? Onestamente, è secondario chi vince l’edizione, soprattutto rispetto a quello che c’è stato durante il suo percorso. Katia, così come tantissimi altri, non ha vinto, ma è stata una grande protagonista del Gf. Il vantaggio per noi di difenderla in cosa consisterebbe? Nell’averla una settimana in più in gara?”

E ancora: “Alfonso è il direttore di un giornale che si occupa di cose vicine al mondo dei vip e della "soapizzazione" del reale, quindi sicuramente ha avuto una forte influenza. Il presupposto di partenza però è che la sua sensibilità di giornalista ci ha consentito di affrontare qualsiasi tipo di storia in qualsiasi tipo di contesto. Il rapporto personale di Alfonso con Katia ci ha aiutato perché lei si è sentita accolta e si è raccontata come mai aveva fatto prima”.

Dunque nessun trattamento di favore da parte del conduttore nei confronti della sua amica Katia Ricciarelli. Un' opinione del capo progetto che sicuramente troverà in disaccordo il del popolo del web.

