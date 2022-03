Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli non perdona Clarissa Selassié: ''Basta con questa commedia''

Gossip TV

Clarissa scrive una lettera per la soprano, che sbotta furiosa durante la puntata del Grande Fratello Vip.

L’eliminazione di Katia Ricciarelli, se possibile, ha creato ancora più scompiglio della sua presenza nella casa del Grande Fratello Vip. Tra saluti mancati e polemiche su temi caldi che i fan del programma non hanno dimenticato, la soprano è venuta a conoscenza delle durissime parole di Clarissa Selassié, che ora si scusa con una lettera. La reazione di Katia, tuttavia, non è quella che tutti si sarebbero aspettati.

Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli contro Clarissa Selassié

Tra le più grandi oppositrici di Katia Ricciarelli ci sono senza dubbio le sorelle Selassié, ferite in prima persona dalle parole che la soprano ha rivolto loro nella casa del Grande Fratello Vip, e della mancanza di provvedimenti disciplinari nei confronti della soprano. Dopo mille polemiche, Katia è stata eliminata e Alfonso Signorini ha voluto mettere la gieffina al corrente della reazione di Clarissa Selassié la quale, nel corso degli ultimi mesi, ha messo in chiaro di non essere una fan della soprano. Clarissa si è difesa dopo la strigliata di Signorini, che in diretta tv ha ripreso la principessa etiope per il suo sfogo poco elegante nei confronti di Ricciarelli e così, con il benestare del presentatore, l’ex concorrente ha invitato una lettera di scuse per Katia.

“Ciao a tutti scrivo rammaricata per chiarire alcuni aspetti. Dopo l’ultima puntata non è uscito il meglio di me, e questo mi dispiace molto. Il mio è stato uno sfogo liberatorio dopo tutte le offese subite in sei mesi, che pensavo restasse solo sui miei social. Ma mi rendo conto che certe parole non vanno utilizzate perché potrebbero urtare la sensibilità di molte persone e io nonostante tutto non vorrei nemmeno che la stessa Katia potesse rimanere ferita da alcuni epiteti. Chiedo scusa per le eccessive parolacce al conduttore, al Grande Fratello e al pubblico, ma non c’era intenzione di cattiveria. Un semplice sfogo di una ragazza giovane che deve abituarsi ad avere a che fare con un pubblico così vasto”, ha scritto Clarissa, e Signorini ha mostrato la sua soddisfazione nel vedere la principessa scusarsi.

Ben diversa, invece, è stata la reazione di Katia che ha sbottato durissima: “No basta Alfonso con questa commedia, io non posso stare ancora qui a prendermi insulti. Anche perché ho letto che mi hanno dato della strega, brutta, cattiva, razzista, omofoba, di tutto. Quindi io cosa devo parlare? Questa persone mi hanno dato soltanto insulti e si vede è tutto visibile. Non mi interessa più di loro, voglio stare bene e vivere in salute. Basta fingere Alfonso non voglio falsità”. Cosa ne pensate?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.