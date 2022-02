Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli esce di scena tra le polemiche, Alfonso Signorini sotto accusa

Gossip TV

La soprano eliminata nel corso del trentaquattresimo appuntamento con Il Grande Fratello Vip.

A poche settimane dalla conclusione della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ieri, nel corso della trentaquattresima puntata del reality, è stata eliminata Katia Ricciarelli, al televoto con Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo.

Un'uscita di scena abbastanza prevedibile visto le preferenze del pubblico che non ha mai premiato particolarmente il comportamento della soprano che anche ieri è uscita di scena tra le polemiche. La Ricciarelli in puntata, si è scontrata ancora una volta contro le sorelle Selassié e con Miriana Trevisan su vecchie questioni e affermazioni della soprano che non sono mai state dimenticate da chi le ha ricevute.

Dopo l'annuncio della sua eliminazione, Alfonso Signorini ha invitato la Ricciarelli a salutare i suoi compagni d'avventura e la cantante lirica ha scelto di congedarsi salutando solo alcuni concorrenti, tra cui Giucas e Soleil. Poco dopo il conduttore ha esortato tutti i concorrenti ad alzarsi e salutare la Ricciarelli in forma di rispetto ed educazioni. Le sorelle Selassié e la Trevisan sono rimaste ugualmente al loro posto suscitando il disappunto del conduttore che le ha riprese: “Un’opinione personale, ho molto apprezzato il gesto di Sophie, come hanno fatto Alessandro e Manila. A casa mia mi hanno insegnato che aldilà di tutte le diatribe a una signora di 76 si porta rispetto, non è un bell’esempio" per poi concludere "non concedo il diritto di replica".

L'atteggiamento del conduttore è finito subito nel vortice del web che continua a far presente la disparità di trattamento concessa alla Ricciarelli. Su Twitter, spopola in tendenza l'hashtag con il nome del conduttore, travolto dalla polemiche. Nei mesi scorsi la cantante lirica ha avuto diverse espressioni infelici che, a detta di molti, non sono state prese con la giusta considerazione come nei confronti di altri concorrenti. Signorini ha avuto sicuramente un occhio di riguardo per lei, evitando qualunque critica ed elogiando sempre il suo percorso.

