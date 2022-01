Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli e la lunga carriera di insulti in Tv: anche il Codacons la condannò

Gossip TV

Katia Ricciarelli finisce nella bufera al Grande Fratello Vip, ma non è la prima volta che la soprano scatena l’ira del pubblico.

Tanto clamore per nulla? È questa la domanda che si pongono gli appassionati di reality show come il Grande Fratello Vip da qualche giorno. Katia Ricciarelli ha fatto infuriare un po’ tutti, ma c’è chi la ricorda in altri programmi, comportarsi con il medesimo modus operandi, attirando addirittura l’ira del Codacons. Ecco di cosa stiamo parlando.

Grande Fratello Vip, quando il Codacons denunciò Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli ha passato il limite e i fan del Grande Fratello Vip non sopportano più che la soprano si possa prendere la libertà di esternare commenti omofobi, razzisti e misogini in diretta tv, senza nessuna punizione. Nonostante il clamore per le ultime decisioni di Alfonso Signorini e per l’insulto finale a Lulù Selassié (invitata dalla soprano a togliersi la vita), il pubblico affezionato ai reality show non sta vedendo nulla di nuovo. In molti, infatti, hanno ricordato la permanenza di Katia a La Fattoria, ormai diversi anni fa, parlando del medesimo atteggiamento verbalmente violento e aggressivo nei confronti dei colleghi. Selvaggia Lucarelli ha ammesso di essere stata bersagliata da Katia, che l’ha invitata ad occuparsi del figlio invece di pensare alla carriera.

Spuntano sul web decine e decine di video a testimonianza di quanto detto, con protagonista anche Tina Cipollari e l’epico scontro con Ricciarelli, che vedendo il pubblico dalla parte dell’opinionista di Uomini e Donne lasciò lo studio in fretta e furia. Ilvicolodellenews, inoltre, ha pubblicato un severo richiamo del Codacons, che si scagliò contro Katia proprio durante la permanenza della soprano a La Fattoria.

“Il Codacons, dopo aver visionato le ultime puntate del reality show La Fattoria, in onda su Canale5, boccia senza appello Katia Ricciarelli. L’associazione sollecitata dalle segnalazioni dei telespettatori ha visionato le puntate quotidiane, per verificare il livello qualitativo della trasmissione e dei concorrenti. Per il Codacons la peggiore fra i protagonisti della Fattoria risulta essere senza dubbio Katia Ricciarelli che si è distinta per arroganza, presunzione e mancanza di rispetto verso le concorrenti, apostrofate come nullità, sceme e galline, con accuse che svariavano dalla vita lavorativa a quella privata (in particolare l’accusa nemmeno troppo velata alla Lucarelli di non essere una brava madre). La Ricciarelli, a parare del Codacons, non sembra lanciare messaggi positivi ma tutt’altro, dando ai telespettatori un brutto esempio di arroganza gratuita”, questa la condanna del Codacons. Alla luce di tutto ciò, ci chiediamo: la polemica, il clima teso al Gf Vip e la furia dei fan, potevano essere evitati?

Oddio uguale ad ora non è cambiata per niente #gfvip pic.twitter.com/wq76ay8cUG — Danky (@Danky1237999) January 4, 2022

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.