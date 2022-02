Grande Fratello Vip: Delia Duran in finale, Davide Silvestri minaccia di andarsene!

Gossip TV

Davide Silvestri non reagisce bene dopo la puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera, che ha incoronato Delia prima finalista.

Davide Silvestri non ha preso nel migliore dei modi l’esito del televoto, che ha eletto Delia Duran prima finalista del Grande Fratello Vip. L’attore ha ammesso di essere rimasto molto deluso, arrivando anche a riflettere sul suo futuro all’interno del programma. Ecco cosa è successo dopo la puntata del reality show di Canale5.

Grande Fratello Vip, Davide Silvestri furioso dopo la puntata

Delia Duran, la protagonista di una historia di amore libero e la controparte di chimica artistica, ha inaspettatamente conquistato il pubblico del Grande Fratello Vip, che la eletta prima finalista della sesta edizione. Una notizia che ha sconvolto tutti dal momento che, sebbene sia addentrata nelle dinamiche sin dall’esordio del programma, Delia ha fatto il suo ingresso a Cinecittà pochissime settimane fa. La showgirl sudamericana ha battuto Davide Silvestri, che non ha preso benissimo la notizia. Già prima della puntata, infatti, l’attore ha messo con Barù, corteggiato da Duran, che avrebbe potuto addirittura lasciare la Casa in caso di sconfitta contro la nuova gieffina.

Alfonso Signorini si è mostrato preoccupato per la reazione di Davide alla notizia, ma lui ha minimizzato durante la diretta, mandando a quel paese il pubblico in modo giocoso. Peccato che il mood del concorrente sia totalmente cambiato dopo la diretta, quando Silvestri ha iniziato a ipotizzare cosa accadrà ora che Delia è in finale.

“Sono molto deluso da com’è andata, non è che mi nascondo. Speravo di vincere o che comunque ad arrivare in finale fosse uno dei vecchi, non lei certamente. Non è che ora dico ‘ah brava che bello che hai vinto’. Sono deluso, molto deluso dallo show. Quindi il mio ragionamento a mente lucida è ‘se io ho perso adesso contro di lei, significa che anche in finale non la batterò e non vincerò mai il programma’. Poi sono stanchissimo, anche avessi vinto comunque sarei stato stanco, sono passati 5 mesi e non ce la faccio più, siamo tutti molto provati credo. […] Il mio è un ragionamento logico, lei in finale ci batterà se già ha vinto adesso”, questo lo sfogo di Davide riportato da Biccy. Insomma, l’attore proseguirà con il suo percorso al Gf Vip o la vittoria di Delia è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso?

