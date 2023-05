Grande Fratello Vip, Jessica Selassié vittima di body shaming, interviene un ex gieffino in sua difesa

Gossip TV

Jessica Selassié, l'ex vintrice della sesta edizione del Gf Vip, presa di mira dagli haters.

Jessica Selassié, l'ex vintrice della sesta edizione del Gf Vip, è stata presa di mira dagli haters dopo la pubblicazione su Instagram di un breve video in cui si sottopone ad un allenamento con il suo ex compagno d'avventura e personal trainer, Gianluca Costantino.

Gf Vip, Jessica Selassié vittima di body shaming

Proprio con quest'ultimo, Jessica ha deciso di iniziare un percorso in palestra e il video in cui esegue alcuni affondi con la supervisione di Gianluca ha suscitato alcuni commenti velenosi sulla sua forma fisica. La Selassié, anche in passato, non ha mai nascosto di avere problemi alla tiroide oltre che varie intolleranze alimentari e, a causa di qualche kilo in più rispetto ad alcuni mesi fa, è stata subito vittima di body shaming. I commenti hanno spinto Gianluca ad intervenire e l'ex gieffino si è detto "sconcertato".

"Sono sconcertato - ha esordito l'ex gieffino intervenendo sotto il post - Non pensavo che la cattiveria, l’ignoranza arrivassero a tal punto di commentare deridendo e giudicando una persona in questo modo. Jessica è un personaggio pubblico ma non per questo può subire certi giudizi e critiche di questo tipo. Il body shaming può avere effetti emotivi negativi, tra cui un abbassamento dell’autostima e lo sviluppo di problemi psicologici e/o comportamentali. Disturbi del comportamento alimentare (anoressia nervosa, bulimia nervosa, disturbo da alimentazione incontrollata), ansietà e depressione. Gli effetti depressivi indotti dal body shaming possono peggiorare drammaticamente nelle persone convinte che il proprio corpo non possa soddisfare i criteri sociali. Fate attenzione a quello che dite e a quello che scrivete, le parole a volte possono essere delle armi molto pericolose. Concludo dicendo che Jessica sta facendo un percorso con molta tenacia e volontà e sono certo che riusciremo nei nostri obiettivi."

