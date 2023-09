Grande Fratello Vip, Jessica Selassié perché non è stata presa a Tale e Quale Show e la verità sui rapporti con Barù

Gossip TV

L'intervista alla vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Jessica Selassié, ospite di Casa SDL, ha parlato della nuova edizione della nuova edizione del Grande Fratello, del suo attuale rapporto con Barù e il motivo per cui, lei e le sorelle Lulù e Clarissa non sono state selezionate per la nuova edizione di Tale e Quale Show (che quest'anno avrà tra i partecipanti un loro ex coinquilino, Alex Belli).

"Abbiamo fatto il provino però quest’anno li volevano singolarmente - ha dichiarato Jessica parlando dello show di Carlo Conti - e noi ci avevano provinato come trio. Evidentemente per la parte autorale non andava bene. Noi ci eravamo preparate, abbiamo studiato con il vocal coach quindi a livello di preparazione li ho visti contenti. Noi abbiamo fatto un bel lavoro."

L'ex gieffina però, insieme alle sorelle, alla conduzione di Suite Selassié:

"Sarà un talk tutto al femminile condotto da noi tre. Sarà divertente perché avremo ospiti esterni in collegamento, anche con il pubblico da casa. Parleremo di temi di attualità e avremo anche giochi per intrattenere chi ci sta guardando. Stiamo ancora lavorando, manca più o meno una settimana e siamo super emozionate. Partirà da mercoledì 20 settembre e sarà in prima serata, dalle 21:30 alle 23:30, sul gruppo di Radio Cusano, canale 264 del digitale terrestre."

Jessica ha dichiarato di essere single e su Barù ha detto:

"Adesso non vorrei commentare, evitiamo di alimentare. Chi ci segue li saluto e li ringrazio perché a me danno tantissimo supporto, che è la cosa più importante. In questo momento non ci sentiamo. Sono super single. Ogni tanto mi affibbiano qualcuno, ho letto un po’ di cose, da prof di Amici ad altre persone, in realtà non ho nemmeno frequentazioni in corso. Qualche flirt estivo c’è stato ma nulla di importante da presentare."

La Selassié ha parlato infine della nuova edizione e di chi preferisce tra gli attuali concorrenti:

"Avevo letto che non si potevano più fare triangoli e fandom e già ieri hanno fatto una domanda a Giselda: “Quale dei single ti piace?“, quindi praticamente già andiamo verso la ship. A parte questo, sono tutti molto carini, mi fa ‘volare’ Giuseppe Garibaldi, un personaggio. E’ super divertente, mi piace. Poi, Samira l’avevo conosciuta questa estate, una bellissima ragazza, molto intelligente. Conosco anche il fidanzato, Luigi. Io per adesso mi baso sulle entrate, che sono state tutte molto carine. Giselda non l’ho bene inquadrata perché non so se è veramente così o lo fa apposta."

