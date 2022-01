Grande Fratello Vip: Jessica Selassié disperata dopo la diretta, la reazione di Alessandro Basciano

Gossip TV

Jessica crolla dopo l'incontro al Gf Vip con la mamma di Sophie.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni ha ricevuto una sorpresa da parte della mamma, che ha voluto metterla in guardia da alcune sue "amiche". Le parole usate dalla signora Valeria, però, hanno fatto scoppiare una vera e propria bomba nella Casa tra la figlia, Jessica Selassié e Alessandro Basciano.

Jessica Selassié in lacrime dopo la diretta del Gf Vip

Il confronto con la mamma di Sophie al Grande Fratello Vip ha letteralmente destabilizzato Jessica che, subito dopo la diretta, è crollata. Parlando con Giacomo Urtis, la giovane principessa etiope ha dichiarato: "Mi hanno fatto passare da S, sono una persona con dei valori e sinceramente ci rimango male. La frase sulla dignità e l’orgoglio lo penso, ma non per Sophie, ma in generale. Sua madre mi ha fatto passare per la S che ci prova col fidanzato della figlia, anche no. Erano loro a chiamarmi sempre e tirarmi in ballo, mi sono presa spazi che mi hanno dato loro. Mi dispiace passare per quella che non sono".

Come riporta Biccy, la Selassié ha continuato ribadendo la sua posizione nei confronti della coppia del Gf Vip: "La mamma di Sophie non ha abbastanza ironia per capirlo. Sono stata la prima a dire a Sophie ‘se ti interessa mi faccio da parte io’ ed è il motivo della nostra prima litigata, perché lei mi aveva risposto ‘no tranquilla, te lo lascio io’. Quando a me Alessandro piaceva, lo sanno tutti".

Leggi anche Soleil Sorge sbotta e racconta tutta la verità sul rapporto con Alex Belli

A consolare e tranquillizzare Jessica è arrivato proprio Alessandro: "Fuori c’è una percezione diversa, io prima ho parlato con Sophie e le ho detto che a me dispiace moltissimo vederti così. [...] Sophie ci è rimasta male per la frase sull’orgoglio e la dignità. Non devi piangere perché hai un’immagine bellissima fuori, secondo me vincerai tu il Grande Fratello. So benissimo chi sei e non devi piangere. Sicuramente chiarirete, magari non subito".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.