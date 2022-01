Grande Fratello Vip, Jessica Selassié critica Soleil Sorge: "Non mi fido più di lei, prima ero convinta che..."

Gossip TV

Jessica rivela al Gf Vip di essere rimasta delusa da Soleil.

Soleil Sorge continua a stare al centro delle critiche al Grande Fratello Vip. A commentare il comportamento assunto nella Casa dall'influencer italo-americana è stata Jessica Selassié che, parlando in sauna con Federica Calemme, non ha nascosto la sua delusione.

Le critiche di Jessica Selassié a Soleil Sorge

Dopo Gianmaria Antinolfi, anche Jessica ha criticato i modi di porsi di Soleil. La giovane principessa ha ammesso a Federica di essere rimasta delusa dal comportamento assunto dall'nfluencer al Grande Fratello Vip nei confronti suoi e della sorella Lulù: "Io cerco sempre di smorzare perché non mi piace fare guerre".

La Selassié ha poi continuato riferendosi al duro scontro avvenuto al Gf Vip tra Katia Ricciarelli e Lulù e al comportamento assunto dalla Sorge in quella situazione: "Dopo che mi hai visto, che ho accettato tante cose negative tue giustificandole. Mi chiedo perché non lo puoi fare con noi? Io non c'entravo nulla. Katia a noi ci ha offese pesantemente. [...] Anche in quell'occasione Soleil non ha spezzato una lancia in nostro favore".

"A oggi ci salutiamo, parliamo. L'ho perdonata ma non dimentico quello che ha fatto" ha concluso Jessica "...motivo per cui l'ho nominata lunedì in puntata. Non mi fido più di lei, faccio dei passi indietro. Prima invece ero convinta che fuori da qua avremmo potuto essere davvero amiche. Adesso non lo so".

