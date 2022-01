Grande Fratello Vip: lo sfogo di Katia Ricciarelli dopo la lite con Davide Silvestri e Barù

Gossip TV

Katia critica al Gf Vip il comportamento assunto da Davide e Barù nei suoi confronti.

A Katia Ricciarelli non è per niente piaciuto il comportamento assunto da Davide Silvestri e Barù nei suoi confronti. Dopo averli attaccati e rimproverati, la soprano si è lasciata andare a uno sfogo con Manila Nazzaro, Carmen Russo e Soleil Sorge in cui ha criticato i due concorrenti del Grande Fratello Vip.

Katia Ricciarelli critica Davide Silvestri e Barù

Caos nella Casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, è scoppiata un'accesa lite tra Katia, Davide e Barù. Il motivo? Le parole del giovane attore che, mentre scherzava con il suo compagno di gioco, ha dato della ‘vecchietta’ alla soprano facendola infuriare: "Sono disgustata mi fa schifo questa robaccia. [...] La prossima volta ti tiro uno schiaffo. E tu Barù con me hai spesso la lingua lunga e questo non mi piace. Non le voglio più le scuse".

Il comportamento di Davide e Barù ha profondamente deluso e ferito la Ricciarelli, che si è sfogata con le sue compagne di gioco. "Hai ragione perché Barù quando esagera diventa offensivo. Lei non si è mai offesa con Davide" ha dichiarato Manila criticando i due concorrenti del Gf Vip. "A me ha dato fastidio Barù. Davide non deve permettersi, si fa trascinare" ha replicato la soprano.

"È come quando prendono in giro me, a un certo punto esagerano" ha continuato Manila "a volte è troppo". "Non ne parliamo più" ha concluso Katia "Ci stava che me la prendessi eccome. Mi hanno offesa". La soprano perdonerà Davide e Barù? Staremo a vedere.

