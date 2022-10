Grande Fratello Vip, Jessica Selassié a cuore aperto, i rapporti attuali con Barù, Manuel, Soleil Sorge e il Caso Bellavia

Gossip TV

La trionfatrice della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, intervista a Turchesando. Tutti i rapporti con gli ex gieffini e l'opinione sui concorrenti attuali: "Deludenti"

Jessica Selassié, trionfatrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è intervenuta ai microfoni di Turchesando, il programma in onda su Radio Cusano Campus e on l'occasione è tornata parlare dei suoi ex conquilini ma anche anche dei concorrenti attuali e del loro comportamento nei confronti di Marco Bellavia, il cui ritiro è ancora oggi al centro di numerose polemiche intorno al reality show.

Gf Vip, Jessica Selassié e i suoi rapporti con Barù, Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge

Ecco cosa ha dichiarato Jessica sui suoi ex compagni d'avventura:

"Più o meno sento tutti. Si prova ancora un affetto sincero. Sento quasi tutti. Posso contare su Giucas, su Barù, su Miriana che sento tantissimo, Gianmaria. Io avevo dato credito da subito alla sua storia con Federica. Abbiamo stretto ancora di più una nostra fratellanza dopo il confronto. Abbiamo sempre dormito insieme, parlavamo sotto le coperte, per me è un fratello."

Impossibile per Jessica non parlare anche di Barù, il cui rapporto nato nella Casa ha fatto sognare milioni di fan:

Siamo molto amici ci vogliamo molto bene, abbiamo un rapporto molto vero, un rapporto nato in modo molto particolare, ci guardavamo, è nata una forte complicità. Nella capanna abbiamo chiarito tante situazioni, abbiamo avuto delle semplici coccole, nulla di concreto. Nemmeno un bacio. Calore umano, come dice lui. Ho sempre avuto una passione per la cucina, ho trovato in Barù un complice, stava attento a tante cose, ci si dedicava, a oggi spero di poter condurre un programma di cucina dedicato al senza glutine perché io sono celiaca. C’è un progetto che sto mandando avanti, ancora non è concreto.

Sul suo percorso nella Casa, Jessica ha dichiarato:

Durante il percorso ho messo me al primo posto, lì dentro quando avevo più o meno la situazione chiara sono riuscita a estraniarmi e a dedicarmi a me stessa. A guardare dentro me stessa, a star bene con me stessa. In dolcezza a volte Lulu mi batte tanto nel suo modo di fare è super sensibile, forse aveva già vinto in tante cose lì dentro, era diventato un personaggio iconico,

Per quanto riguarda la rottura fra Manuel Bortuzzo e sua sorella Lulù, Jessica ha parlato di una notizia ricevuta come "un fulmine al ciel sereno":

Un fulmine a ciel sereno, non me l’aspettavo per niente, eravamo sul treno abbiamo aperto Instagram w abbiamo visto il comunicato ANSA quando sei dentro la casa del GF le persone le conosci al 90 abbiamo visto tanti suoi lati un ragazzo molto buono, meraviglioso si è fatto influenzare da situazioni esterne. Lei innamorata ma anche Manuel l’ho visto con lo guardo languido. Ora non lo vedo contento come lo era con Lulu. alcune situazioni lo hanno portato a fare determinate scelte. Non l’ho mai più visto né sentito, non ho mai affrontato l’argomento con lui.

Jessica ha parlato anche dei rapporti con alcuni ex Vipponi. Katia Ricciarelli:

Scontro molto duro nella casa, l’ho incontrata questa estate al matrimonio di Davide Silvestri è stata super carina ci ha invitato a teatro da lei. Io vorrei andare a vederla, mi incuriosisce e poi è pur sempre Katia Ricciarelli. Lei è una donna che ha l’incazzatura facile non ti chiede scusa però passa poi oltre. Dopo un po’ le passa e si dimentica quasi.

Maria Monsé:

Preferisco non commentarla.

Nathalie Caldonazzo:

Mi sarebbe piaciuto avere un confronto, ma ha parlato solo con Lulù. Se la incontro la saluto, ma non mi va di tornare a quella roba, è finita lì.

Sophie e Alessandro:

Siamo rimaste amiche, loro si sono trasferiti a Roma. Li frequento, li vedo. Sono stata la madrina del loro amore. Da quello che ho capito l’anello sul red carpet è stata una conferma del loro fidanzamento, mi piacciono molto insieme.

Soleil Sorge:

Sono uscita e le mie fan mi hanno mandato una sfilza di video, ci sono stati tanti momenti dove ho visto Soleil non essere molto carina nei miei confronti. Lei dietro alle mie spalle diceva determinate cose diceva tante cose, ci sono rimasta male perché a oggi non sono riuscita ancora a incontrarla avrei voluto avere un confronto. Spesso parla con Lulù, con me no. Ha un carattere particolare, se la conosci bene è una persona divertente, molto easy può sembrare che se la tiri ma non è così.

Infine, la giovane principessa etiope ha commentato il cast della nuova edizione, parlando anche del caso di Marco Bellavia:

"Il cast è poco azzeccato, Ginevra non era l’unica che andava punita, ma Giovanni che poi è uscito, Gegia, Elenoire che mi ha totalmente delusa, era partita a bomba ora non mi sta piacendo. Charlie, la Rossetti. Difficile a stretto giro squalificare tutti, ma andava fatta una punizione esemplare. Ho visto scene molto brutte. Lulù quando piangeva stavano tutti là a sostenerla, nessuno la prendeva in giro."

