La principessa etiope si espone con il nobile toscano che rivela a Soleil Sorge la verità dei suoi sentimenti.

Due amatissimi protagonisti della Casa del Grande Fratello Vip, Jessica Selassiè e Barú Gaetani, da settimane ormai fanno sognare i fan nella speranza si possa formare un'altra nuova coppia a tutti gli effetti.

Grande Fratello Vip, Jessica Selassié a Barù: "Ho voglia di baciarti..", la doccia fredda della principessa

I due sono ormai inseparabili. La principessa e il nobile toscano trascorrono ore insieme, spesso separati dal resto dei Vipponi e non perdono occasione per stare vicini e lasciarsi andare in dolci e tenere effusioni. Anche se è ormai palese l'interesse di Jessica, ieri sera, nel corso della festa di Carnevale, la giovane principessa si è esposta come mai prima, rivelandogli:

Riguardo al discorso che abbiamo fatto prima solo una cosa non ti ho detto, che non so te, però io sicuramente la voglia di baciarti ce l’ho, poi non so te. Questa è l’unica cosa che ti volevo dire a parte la nostra amicizia.

Barú ha replicato solamente con un “ho tante voglie”, lasciando in sospeso il discorso come peraltro avviene spesso quando affronta l'argomento. Ma non è finita qui perché, in seguito, come riportato da Biccy, il nipote di Costantino della Gherardesca ha parlato con Soleil Sorge, gelando le speranze di Jessica:

Mi sta tanto simpatica, mi piace passare del tempo con lei. Non c’è quella cosa, non c’è niente con lei, altrimenti è ovvio che l’avrei già baciata. Anche sul fuori, mi piace come amica, ci sto tanto bene insieme. Sì fuori sarebbe ancora peggio. Io non voglio illudere nessuno, con lei faccio soltanto due battute. Quando ci abbracciamo mi piace perché è un contatto umano, ma abbraccio nello stesso modo anche te. Questo intendo che si tratta di affetto anche con te. […] Anche se mi piacesse datemi tempo cavolo. Se mi fosse piaciuta se avrei già fatto qualcosa? Subito.

Barú si è poi confidato anche con la sorella di Jessica, Lulú Selassiè:

Sono onesto, lei è bellissima e ha un bel carattere, non ha nessun problema. Però non posso dire che fuori ci sarà qualcosa. Proprio perché la stimo molto io non la voglio prendere in giro lo capisci? Io capisco quello che dici Lulù, ma no, nemmeno fuori. Voi non fate un favore a Jessica spingendo questa cosa fidati.

