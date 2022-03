Grande Fratello Vip, Jessica gela i fan dei Jeru: "Non esistono più"

Gossip TV

Il momento difficile della coppia (non coppia) più amata del Grande Fratello Vip.

Nella attuale edizione del Grande Fratello Vip, la coppia (che di fatto ancora non è) formata da Jessica Selassié e Barù è quella più amata dai telespettatori. I sostenitori dei Jerù spopolano sul web e fanno il tifo ormai da mesi per la relazione tra i due gieffini che però, nell'ultimo periodo, sembrano essersi definitivamente allontanati. Poco fa, sopra la Casa del Grande Fratello, sono passati ben tre aerei per la coppia e le parole di Jessica hanno gelato tutti: “Tre aerei per i Jerù, grazie mille, non vorrei dirvelo ma non esistono più!"

Nel mentre, l'enologo toscano stava dormendo e non si è minimamente scomposto, “C’è un aereo per noi se ti interessa vederlo, ma credo proprio di no“, ha provato a dirgli Jessica, senza suscitare alcuna reazione.

Durante l’ultimo confronto Jessica ha cercato di spiegare meglio il suo punto di vista, soprattutto dopo che ha fatto intendere a Barù di aver paura che lui abbia attuato una strategia:

Ti ho detto tante volte che mi dispiace per quello che ho detto su di te. Non la trovo una cosa estremamente offensiva rispetto a tante cose che anche tra coppie o amici si sono detti qui. Capisco tu ci sia rimasto male, ma farmi il terzo grado così negli ultimi giorni che in teoria potrebbero essere i tuoi ultimi, o i miei, rimanere freddo e distaccato, mi devi analizzare. Comportarsi così negli ultimi giorni non lo trovo corretto nei miei confronti. Ti ho sempre dimostrato tanto e mi sembra quasi un pretesto per allontanarti. Non ho messo in dubbio il tuo carattere, ho messo in dubbio i tuoi atteggiamenti riguardo la mia persona. Hai avuto degli atteggiamenti che spesso mi hanno mandata in confusione, ci sono stata male tante volte e lo sai. Io con te non ho mai giocato, sono sempre stata me stessa.

Barù le ha fatto notare di essere rimasto molto ferito per quelle parole:

Mettere in dubbio se io ti ho dato affetto per andare in finale o per strategia. Quello mi ha ferito molto di più di qualsiasi insulto. Ora che hai avuto questo pensiero, scusami tanto ma io analizzo tutto quello che dici. Me la son presa, me la sono legata al dito. Mi son state dette cose da persone che reputo miei amici. Mi stai dando colpe a me quando te hai attaccato il mio carattere, non io il tuo. Poi se mi faccio delle domande sul tuo carattere non posso.

La giovane principessa ha poi ribadito:

Io sono questa, o ti piaccio per quella che sono o è inutile. Io ho avuto un solo dubbio un giorno che ero arrabbiata, delusa da tante cose e ci sta che io pensi una cosa del genere. Non ci sta? Secondo te non è lecito avere un dubbio?

Ma l'enologo non ha cambiato idea:

Su di me no. Allora non hai capito chi sono io, non è lecito.

Mancano pochi giorni alla conclusione del reality e una riappacificazione tra i Jeru è ancora piuttosto incerta. Ci riusciranno? I fan della coppia ci sperano.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.