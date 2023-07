Grande Fratello, tutte le novità dell'ottava edizione: il nuovo logo

Gossip TV

Tutte le novità della nuova edizione del reality show targato Mediaset che tornerà in onda con tante novità legate alle nuove linee editoriali dell'azienda di Cologno Monzese

Il reality show del Grande Fratello si appresa a tornare in onda con tante novità dettate, soprattutto, dalle nuove linee editoriali volute dall'azienda.

Grande Fratello, tutte le novità dell'ottava edizione

L'ottava edizione inizierà dall'11 settembre prossimo e come già anticipato da settimane, tornerà alle origini con con volti sconosciuti come è accaduto per oltre un decennio del format sul format olandese Big Brother. Il programma tornerà a chiamarsi Grande Fratello senza il numero dell'edizione e senza la parola Vip.

Nel ruolo di unica opinionista ci sarà Cesara Buonamici ed è confermato l'addio anche di Giulia Salemi e della postazione social. In generale, secondo le nuove direttive dell'azienda, si sta cercando di limitare il più possibile personaggi o situazioni che possano sfociare o risultare troppo scadenti di qualità e contenuti. Addio dunque a influencer troppo chiacchierati o legati particolarmente al trash.

Per ufficializzare tutti questi cambiamenti, il reality di Canale 5 si è rifatto il look e sfoggia un nuovo logo.

Come riportato infine da TvBlog, nel corso del primo appuntamento verranno subito presentati tutti i concorrenti, equamente divisi tra vip e nip.

"La partenza anticipata servirà a permettere prima al programma di carburare da subito con la presentazione dei concorrenti in gara. Momento questo un po’ difficile in termini di ascolto delle prime puntate. Anzi, a questo proposito possiamo anche anticiparvi che tutti i concorrenti, una decina di nip e una decina di vip, verranno presentati alla prima puntata. Questo appunto per farli entrare da subito nel nuovo meccanismo del programma e farli conoscere prima al pubblico televisivo."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.