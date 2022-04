Grande Fratello Vip, gaffe di Soleil Sorge che insulta Alex Belli non sapendo di essere ripresa (VIDEO)

Gossip TV

Soleil Sorge si sfoga contro Alex Belli, lasciando senza parole i fan del Grande Fratello Vip.

Vittima di uno scherzo de Le Iene, prima di crollare in lacrime credendo di essere stata raggirata e indicata come artefice di una truffa milionaria, Soleil Sorge si è lasciata andare ad un commento sibillino su Alex Belli, il Man della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che non è di certo sfuggito ai fan dell’attore. Ecco cosa ha detto l’italo-americana dopo aver registrato con Belli la puntata de La Pupa e il Secchione Show.

Soleil Sorge sbotta contro Alex Belli

Dopo aver catalizzato l’attenzione dei fan della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Alex Belli e Soleil Sorge si sono allontanati, o meglio, ci hanno provato dato che finiscono per ritrovarsi insieme nelle situazioni più remote, come la condivisione dell’ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show. Soleil non si è mostrata particolarmente entusiasta per la presenza nel Man nello studio di Barbara d’Urso e ha confermato l’impressione del pubblico di Italia 1 inconsapevolmente, durante uno scherzo ordito da Le Iene Show, dove Belen Rodriguez ha fatto una dichiarazione shock su Stefano De Martino.

Inconsapevole di essere la vittima dello scherzo, organizzato con la complicità di Biccy che ha diffuso la notizia che la bionda influencer sarebbe rimasta invischiata in una truffa milionaria, Soleil si è lasciata andare ad uno sfogo quando le hanno chiesto come fosse andata la registrazione dello show di Barbarella in compagnia di Belli. “Non ne posso proprio più di questo soggetto”, si è lasciata scappare Soleil commento così una clamorosa gaffe.

La reazione dell’ex gieffina ha fatto infuriare i fan di Belli, che credono che lei stia mettendo distanze da una situazione che le ha portato popolarità dopo aver sfruttato il più possibile l’attore, mentre ha suscitato ilarità in coloro che credono che Sorge sia una vittima di Alex e Delia Duran. Come avrà reagito l’ex gieffino dopo aver ascoltato il commento di Soleil? Al momento nessun commento da parte dell’attore, che preferisce condividere sui social i suoi ultimi progetti piuttosto che replicare a colei che l’ha legato ad una profonda chimica artistica.

#solex volevate sentire direttamente da Soleil che non vuole più avere nessun rapporto con Alex? Eccovi accontentate!

Ora rassegnatevi😘 ADIOS #SoleilShow #leiene #SoleArmy pic.twitter.com/l6oCCeI6jc — È colpa della BIONDINA AMERICANA ❤️😂 (@LindaMenichini) April 6, 2022

