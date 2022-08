Grande Fratello Vip, in arrivo due volti noti di Temptation Island: ecco di chi si tratta

Gossip TV

Alfonso Signorini punta su due ex volti di Temptation Island? L’ultima indiscrezione.

Manca sempre meno al debutto della nuova edizione del Grande Fratello Vip e il pubblico di Canale 5 è curioso di conoscere l’identità del cast al completo. Nelle ultime ore è apparso un nuovo scoop, secondo il quale a Cinecittà ci saranno due volti piuttosto noti di Temptation Island. Ecco di chi si tratta.

Grande Fratello Vip, due ex di Temptation Island nel cast?

La settima edizione del Grande Fratello Vip debutta a settembre 2022, in prima serata su Canale 5, e Alfonso Signorini ha lavorato a lungo per mettere insieme un cast degno di nota, che possa attirare spettatori di tutte le fasce d’età. Le anticipazioni e la data di inizio sono state svelate, così come il primo concorrente ufficiale che sarà Giovanni Ciacci, pronto a portare a Cinecittà la sua storia personale difficile segnata dalla scoperta di essere sieropositivo. Sembra che anche Pamela Prati potrà varcare di nuovo la porta della casa più spiata d’Italia, una volta sistemati i contenziosi con Mediaset che risalgono all’affaire Mark Caltagirone.

Attraverso alcuni indizi che Signorini ha diffuso sul web, invece, sono stati individuati George Ciupilan, ex volto de Il Collegio e La Caserma su Rai 2 nonché influencer seguitissimo sui social, e Antonino Spinalbese. Per l’ex di Belen Rodriguez, tuttavia, ancora nessuna conferma dato che sembra che la showgirl argentina sia piuttosto ostile alla sua presenza al Gf Vip. Nelle ultime ore, inoltre, Alessandro Rosica ha fatto saper di essere a conoscenza della possibile partecipazione di due volti noti di Temptation Island. Stiamo parlando di Luciano Punzo e Valeria Liberati.

Il primo è stato tentatore e ha conquistato il cuore di Manuela Carriero, con la quale recentemente tuttavia ha annunciato l’addio definitivo. Valeria, invece, ha partecipato come fidanzata in coppia con Ciavy ma sembra che il programma non abbia giovato alla relazione che è naufragata. Al momento ancora nessuna conferma tra parte di Luciano e Valeria, anche se una bella fetta di pubblico avrebbe piacere nel rivederli sul piccolo schermo.

