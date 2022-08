Grande Fratello Vip, tutte le anticipazioni, data di inizio e primi concorrenti ufficiali

Gossip TV

Tutto quello che sappiamo sulla settima edizione del Grande Fratello Vip.

Il Grande Fratello Vip tornerà in onda a partire da lunedì 19 settembre 2022. Il reality show targato Mediaset, si appresta a tornare su Canale 5 con la settima edizione, la quarta condotto da Alfonso Signorini che quest'anno sarà affiancato da Sonia Bruganelli e Orietta Berti nel ruolo di opinioniste.

Grande Fratello Vip, tutte le anticipazioni e i primi concorrenti ufficiali

Il programma andrà in onda con il doppio appuntamento settimanale in prima serata oltre alla diretta h24 sulla piattaforma streaming di Mediaset e Mediaset Extra, il canale 55 del digitale terrestre e gli appuntamenti quotidiani con il daytime.

L'edizione di quest'anno dovrebbe supere ogni record di durata. Il reality show infatti dovrebbe concludere l'edizione a maggio del 2023.

Al momento è stato svelato solo il nome del primo concorrente ufficiale, Giovanni Ciacci, costumista e opinionista televisivo che ha dichiarato di recente di essere sieropositivo. Sarà il primo concorrente che si appresta a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà con questo tipo di patologia e con l'occasione, come ha dichiarato Signorini, si potrà dare luce ad un argomento tanto delicato quanto attuale come quello del virus HIV.

Oltre a Ciacci, ci sono diversi altri nomi in ballo ma ancora senza ufficialità: Antonella Fiordelisi (influencer), Antonino Spinalbese (ex fidanzato di Belen Rodriguez), Simone Rugiati (cuoco e conduttore televisivo), Chadia Rodriguez (rapper spagnola), Pamela Prati (showgirl), George Ciupilan (ex concorrente del Collegio e La Caserma, adesso TikToker), Ginevra Lamborghini (influencer e cantante), Charlie Gnocchi (speaker radiofonico e inviato di Striscia la Notizia), Patrizia Groppelli (compagna di Sallusti ed opinionista tv), Asia Gianese (influcencer), l'attore Max Felicitas e Antonio Razzi (ex senatore).

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.