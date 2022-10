Grande Fratello Vip, il televoto di questa sera, cosa dicono i sondaggi e chi è il preferito

Gossip TV

Stasera, in prima serata su Canale 5, in onda il nono appuntamento con il Grande Fratello Vip: il preferito del televoto

Questa sera, lunedì 17 ottobre, in diretta su Canale 5, ci aspetta il nono appuntamento con il Grande Fratello Vip. Nella nuova puntata del reality show targato Mediaset al televoto, si sfidano Antonino Spinalbese, Nikita Pelizon e Giaele De Donà. Ecco cosa dicono i sondaggi.

In apertura di settimana, il nuovo televoto del Gf Vip decreterà il concorrente preferito. Il Vip più votato potrà godere dell’immunità ed avrà la possibilità di mandare al televoto uno degli altri concorrenti in nomination.

Dai sondaggi non ci sarebbero dubbi. Nikita Pelizon risulta infatti a più votata tra i tre con il 54% di preferenze, seguita da Antonino (34%) e poi Giaele (12%). Stesso risultato sul portale del Grande Fratello Forum: Nikita è la preferita con quasi il 52% dei voti, seguita da Spinalbese (34%) e Giaele (13%). Quest'ultima sarebbe a rischio di una nuova nomination che decreterà una nuova eliminazione.

Per ciò che concerne il preferito sul Reality House, ci cima troviamo ancora Nikita, seguita da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi a pari merito con Antonino Spinalbese.

In chiusura per tre vippooni con zero percentuale di preferenza: Amaurys Perez, Wilma Goich e Charlie Gnocchi.

La nona puntata del Grande Fratello Vip, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.