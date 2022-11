Grande Fratello Vip, il retroscena su Luciano Punzo e Manuela Carriero: "Lei vive ancora a casa dei suoi genitori"

Ospite di Casa Pipol, Amedeo Venza, ha raccontato qualche dettaglio in più sulla fine (che tanto fine non sembra) della storia d’amore tra Luciano Punzo, modello campano tra gli attuali protagonisti del Grande Fratello Vip e la 32enne pugliese, Manuela Carriero.

La coppia si è conosciuta e innamorata nel corso dell'ultima edizione di Temptation Island, dicendosi addio, a quanto pare, un mese fa. Stando a quanto riportato da Venza però, lei abiterebbe ancora nella casa dei genitori di Luciano e, anche se lui ha dichiarato di essere single, la storia non sembra ancora giunta al capolinea. Sono in molti infatti ad aspettarsi un ritorno "con i fiocchi" della Carriero nella Casa, una situazione insomma che sembra costruita apposta per il reality show (come già si vociferava).

Amedeo Venza ha dichiarato che i due ex protagonisti di Temptation Island, sembrerebbero esserci lasciati da circa un mese:

Io a Luciano non credevo assolutamente quando c’è stato quel trambusto a Temptation Island. Manuela e Luciano si sono lasciati esattamente i primi di ottobre, quindi un mesetto fa. Diciamo che è stata Manuela a decidere di chiudere definitivamente la storia. Manuela è una ragazza che prende di petto le situazioni. Anche quest’estate hanno avuto una mezza rottura, poi lui è venuto in Puglia a farle una sorpresa, lei non sapeva nulla, insomma si sono riappacificati.

Il blogger ha poi rivelato il motivo della rottura:

Questo vaso si è rotto perché Luciano è andato mesi fa a Roma per fare un’accademia di recitazione. Lei voleva seguirlo, Luciano gliel’aveva chiesto, ma non aveva le possibilità giuste per affrontare questa nuova situazione, che per lei credo anche da un punto di vista economico non era fattibile. Luciano è andato lo stesso. Adesso Manuela vive a Napoli, nella casa della famiglia di Luciano ma sta sistemando tutto per poter andare via, vorrebbe andare via e dimenticare Luciano perché è una situazione che la fa star male ancora. La famiglia di Luciano ha chiesto a Manuela di prendersi tutto il tempo che vuole perché comunque le vogliono bene.

Lei ha lasciato lui con un videomessaggio, lei è molto poetica. Loro da quando si sono lasciati non si sono più visti. Prima che lui entrasse in casa si sono sentiti per sistemare alcune cose che avevano in sospeso.